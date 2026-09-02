"No hay que tener miedo": D'Onofrio apuntó contra "Chiqui" Tapia y pidió mayor firmeza de los dirigentes

Durante una entrevista con Daniel Avellaneda en La Oral Deportiva, D'Onofrio sostuvo que los clubes tienen que expresar aquello con lo que no coinciden. "Lo que hay que hacer en este momento es decirle al presidente de la AFA las cosas en las que no estamos de acuerdo y que nos parecen mal... No hay que tener miedo", afirmó. De esta manera, pidió mayor firmeza entre los dirigentes a la hora de discutir las decisiones que se toman en la conducción del fútbol argentino.