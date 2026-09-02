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"No hay que tener miedo": D'Onofrio apuntó contra "Chiqui" Tapia y pidió mayor firmeza de los dirigentes

El ex presidente de River cuestionó las relaciones de poder en la AFA y recordó el exitoso ciclo que atravesó el club durante su mandato.

CRUCE. Rodolfo D'Onofrio cuestionó el liderazgo de Claudio Chiqui Tapia al frente de la AFA.
CRUCE. Rodolfo D'Onofrio cuestionó el liderazgo de Claudio "Chiqui" Tapia al frente de la AFA.
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Rodolfo D'Onofrio cuestionó a Claudio Tapia en una entrevista radial y pidió a los dirigentes del fútbol argentino perder el miedo y marcar diferencias ante el poder de la AFA.
  • El expresidente de River recordó que su club triunfó deportivamente sin apoyar a Tapia electoralmente y evocó su experiencia ante las presiones vividas durante el FIFA Gate.
  • Sus declaraciones reavivan el debate sobre la autonomía de los clubes y la falta de oposición interna frente a la conducción actual del fútbol argentino.
Resumen generado con IA

La interna política del fútbol argentino volvió a quedar expuesta luego de las fuertes declaraciones de Rodolfo D'Onofrio, quien cuestionó el liderazgo de Claudio "Chiqui" Tapia al frente de la AFA. El expresidente de River planteó que los dirigentes deben animarse a marcar sus diferencias y evitar cualquier postura de sometimiento frente al poder de la asociación.

Durante una entrevista con Daniel Avellaneda en La Oral Deportiva, D'Onofrio sostuvo que los clubes tienen que expresar aquello con lo que no coinciden. "Lo que hay que hacer en este momento es decirle al presidente de la AFA las cosas en las que no estamos de acuerdo y que nos parecen mal... No hay que tener miedo", afirmó. De esta manera, pidió mayor firmeza entre los dirigentes a la hora de discutir las decisiones que se toman en la conducción del fútbol argentino.

El exmandatario de River utilizó además su propia experiencia para defender la necesidad de mantener una posición independiente. Según recordó, durante parte de su gestión el club de Núñez no respaldó electoralmente a Tapia, aunque eso no impidió que la institución atravesara uno de los períodos deportivos más exitosos de su historia. "En los cuatro años que nosotros no lo votamos a Tapia, ganamos todos los campeonatos", aseguró.

La experiencia que marcó su mirada sobre el poder

D'Onofrio también recordó su participación en una elección de la FIFA durante la época del FIFA Gate, un episodio que, según relató, le permitió observar de cerca los riesgos que pueden aparecer alrededor de las estructuras de poder del fútbol internacional. "A mí me tocó votar en la elección de Blatter y el príncipe. Fue justo en la época del FIFA Gate", contó. Luego relató una situación que lo impactó especialmente, al señalar que varios dirigentes con los que había compartido una comida terminaron detenidos.

A partir de aquella experiencia, el expresidente de River remarcó la importancia de conservar los principios incluso cuando existen presiones dentro de las estructuras dirigenciales. "Hay cosas en las que uno, de alguna manera, tiene que mantener la dignidad", sostuvo. Su postura volvió a quedar ligada a los años en los que River consiguió una gran cantidad de títulos durante su gestión, con 15 conquistas oficiales, entre ellas las Libertadores de 2015 y 2018, esta última frente a Boca en Madrid.

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