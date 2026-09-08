Berlanga contó qué habló con "Chiqui" Tapia antes de denunciar a Boca y anticipó cuándo saldrá el fallo

Sin embargo, pese a mostrarse convencido de los argumentos del club, Berlanga se mostró pesimista sobre el posible resultado del reclamo y cuestionó el tratamiento que recibió el caso en los medios. “La sensación es que no nos van a dar, porque hay una operación de periodistas que cubren Boca que han incurrido en un montón de falacias a la hora de hablar”, disparó el presidente de Vélez.