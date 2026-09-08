Berlanga contó qué habló con "Chiqui" Tapia antes de denunciar a Boca y anticipó cuándo saldrá el fallo

Resumen para apurados
- El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, denunció a Boca ante AFA por la presunta inclusión indebida de seis futbolistas extranjeros en la Copa Argentina.
- Berlanga reveló que consultó a Claudio Tapia antes de la protesta, sustentada en que Boca incluyó seis foráneos en la planilla, superando el límite reglamentario de cinco.
- El Tribunal de Disciplina fallará el 17 de septiembre. Si prospera el reclamo, Vélez ganará 3-0, aunque el dirigente se mostró escéptico sobre una resolución favorable.
El conflicto entre Vélez y Boca por el partido de Copa Argentina sumó un nuevo capítulo luego de la protesta presentada por el club de Liniers ante la AFA. El reclamo apunta a la supuesta inclusión indebida de seis futbolistas extranjeros en la planilla de Boca y ahora el presidente del “Fortín”, Fabián Berlanga, contó qué habló con Claudio “Chiqui” Tapia antes de formalizar la presentación.
Berlanga confirmó además cuándo se conocerá la decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA. “El jueves 17 de septiembre se dará a conocer el fallo”, aseguró el dirigente, que mantiene firme la postura de Vélez respecto de la interpretación del reglamento. Para el club, la inclusión de seis extranjeros en la planilla ya constituye una infracción.
“Boca tuvo seis jugadores extranjeros; la residencia no tiene nada que ver. La consecuencia es una pérdida de partido y el resultado es 3-0”, afirmó el presidente de Vélez. En esa línea, explicó que la ventaja deportiva está relacionada con la posibilidad de confeccionar la nómina teniendo seis futbolistas disponibles. “Vos podés elegir sobre seis jugadores”, sostuvo.
Qué le dijo Chiqui Tapia antes del reclamo
Antes de presentar formalmente la protesta, Berlanga aseguró que se comunicó con el presidente de la AFA para informarle sobre la decisión que había tomado Vélez. “Le avisé al Chiqui Tapia, me dijo que estaba adentro de lo correcto y podía hacer la presentación”, reveló el dirigente, que de esta manera contó con el visto bueno de la máxima autoridad del fútbol argentino para avanzar con el trámite.
Sin embargo, pese a mostrarse convencido de los argumentos del club, Berlanga se mostró pesimista sobre el posible resultado del reclamo y cuestionó el tratamiento que recibió el caso en los medios. “La sensación es que no nos van a dar, porque hay una operación de periodistas que cubren Boca que han incurrido en un montón de falacias a la hora de hablar”, disparó el presidente de Vélez.
El punto central de la disputa está en cómo debe interpretarse la normativa sobre extranjeros. El reglamento de Primera División permite que los clubes tengan hasta seis extranjeros registrados, aunque solo cinco pueden ser incluidos en la planilla de cada partido, según el acuerdo entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados. Vélez sostiene que haber anotado a seis es una infracción, mientras que Boca entiende que la sanción corresponde únicamente si más de cinco participan efectivamente del encuentro.