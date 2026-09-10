Endeavor NOA: la startup tucumana que creó un bioconservante y busca conquistar el mercado de Estados Unidos

Al reconstruir el camino recorrido, Tórtora puso en valor la densidad intelectual de la provincia y la fortaleza del ecosistema emprendedor que los vio nacer: “Emprender en Tucumán es todo un desafío, pero tenemos la ventaja de que tenemos muchísima gente capacitada. Tenemos la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Tecnológica, que son realmente una fuente de recursos humanos importantísima, y eso nos hace una de las provincias más importantes del NOA en lo que tiene que ver con emprendimientos de base científica”.