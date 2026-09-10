Endeavor NOA: “El mundo se acaba de resetear”, la advertencia sobre la Inteligencia Artificial

Sin embargo, al pararse frente al auditorio jujeño, Sáenz comenzó aclarando que sus palabras no constituían verdades absolutas. "Todo lo que escuchen de mí y de todos los empresarios... pásenlo por el tamiz y llévense lo que para ustedes sea relevante. Hay muchas cosas que probablemente yo les diga que estoy hablando desde mis heridas, desde mis miedos, de las cosas que a mí no me salieron". Bajo esa premisa, desgranó un decálogo de advertencias sobre lo que no hay que hacer al emprender