Asumió el nuevo gabinete de la UNT: continuidad, cambios y apuesta por los jóvenes

Resumen para apurados
- Sergio Mohamed puso en funciones al nuevo gabinete de la Universidad Nacional de Tucumán hoy para comenzar formalmente su mandato al frente de la casa de altos estudios.
- La nueva conformación redujo de 13 a 12 las áreas del Rectorado, combinando la continuidad de la mayoría de los secretarios con la incorporación de perfiles jóvenes.
- El equipo designado acompañará la conducción de Mohamed y Horacio Madkur hasta mayo de 2030, fijando los lineamientos políticos y administrativos de la universidad.
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