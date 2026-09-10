Política

Asumió el nuevo gabinete de la UNT: continuidad, cambios y apuesta por los jóvenes

La mayoría de las secretarías mantuvo a sus titulares. Mohamed incorporó nuevos perfiles y redujo de 13 a 12 las áreas del Rectorado.

NUEVO EQUIPO. Los secretarios y subsecretarios que acompañarán a Mohamed y Madkur en la gestión hasta mayo de 2030.
NUEVO EQUIPO. Los secretarios y subsecretarios que acompañarán a Mohamed y Madkur en la gestión hasta mayo de 2030.
Por Matias Argañaraz Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • Sergio Mohamed puso en funciones al nuevo gabinete de la Universidad Nacional de Tucumán hoy para comenzar formalmente su mandato al frente de la casa de altos estudios.
  • La nueva conformación redujo de 13 a 12 las áreas del Rectorado, combinando la continuidad de la mayoría de los secretarios con la incorporación de perfiles jóvenes.
  • El equipo designado acompañará la conducción de Mohamed y Horacio Madkur hasta mayo de 2030, fijando los lineamientos políticos y administrativos de la universidad.
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