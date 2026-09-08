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Biocombustibles: cámaras y entidades pidieron al Senado que acelere el tratamiento de la nueva ley

Las instituciones vinculadas a la actividad agroindustrial, energética y productiva respaldaron el dictamen de comisiones. Solicitaron que el proyecto sea tratado y aprobado en el recinto.

Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda se reunieron en el Salón Illia. SENADO
Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda se reunieron en el Salón Illia. SENADO
Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Cámaras agroindustriales pidieron este martes al Senado de la Nación el tratamiento urgente de la nueva ley de biocombustibles para impulsar el desarrollo del sector.
  • El reclamo apoya el dictamen favorable de comisiones, el cual propone elevar progresivamente los cortes obligatorios de mezcla con nafta y gasoil para reducir emisiones.
  • La norma proyecta 15 años de previsibilidad para inversiones, la apertura hacia un mercado competitivo y un fuerte estímulo para el empleo en las economías regionales.
Resumen generado con IA

Distintas entidades y cámaras vinculadas a la producción agroindustrial y de biocombustibles solicitaron al Senado de la Nación el “urgente tratamiento” y la aprobación del dictamen favorable sobre el nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles. El objetivo es que la iniciativa, que figura como el expediente S-809/26 y otros vinculados, llegue al recinto de la Cámara alta en la próxima sesión.

A través de una nota fechada este martes en Buenos Aires, las instituciones consideraron que el dictamen elaborado por las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda constituye un proyecto legislativo “superador” y de importancia para el desarrollo socioeconómico, energético, industrial y ambiental del país.

Entre los principales aspectos que destacaron se encuentra el incremento de los cortes obligatorios. Según señalaron, la iniciativa establece metas más altas y progresivas de mezcla obligatoria de biodiesel y bioetanol en las naftas y el gasoil, con el objetivo de ampliar el uso de insumos de origen agroindustrial sustentable.

Jaldo celebró el dictamen para la nueva ley de biocombustibles y reclamó un crecimiento equitativo de las economías regionales

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Las entidades también resaltaron el impacto ambiental de la propuesta. En ese sentido, sostuvieron que el proyecto consolida el papel de los biocombustibles como una herramienta para la descarbonización del transporte, en línea con los estándares internacionales de mitigación del cambio climático y transición energética.

Nueva ley de biocombustibles: el proyecto obtuvo dictamen en el Senado y crecen las expectativas en Tucumán

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Otro de los puntos mencionados fue la calidad de los combustibles. Las instituciones señalaron que una mayor incorporación de biocombustibles permite optimizar el octanaje y las propiedades técnicas de las mezclas comercializadas en el mercado local.

Mercado libre y previsibilidad

El documento también puso el foco en las posibilidades de innovación y crecimiento que, según las entidades firmantes, abre el nuevo marco regulatorio. Entre ellas, mencionaron el desarrollo de un mercado libre, la incorporación de autos flex, kits y estaciones de servicio de etanol, mayores cortes provinciales de bioetanol y biodiesel y un horizonte de 15 años de previsibilidad para las inversiones.

Las industrias del biodiésel rechazaron excluir al sector de la nueva ley de biocombustibles

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Además, señalaron la posibilidad de incorporar nuevos productos al mercado, como el SAF y el biocombustible marítimo, entre otras innovaciones.

“La industria se abre a un mercado competitivo, que es el requisito fundamental y obligado para crecer”, afirmaron en el documento.

Las entidades también plantearon que el nuevo esquema podría generar un impacto favorable sobre los precios y las economías regionales. En ese sentido, sostuvieron que promueve un esquema competitivo en la oferta de combustibles y, al mismo tiempo, favorece la inversión, el empleo federal y la agregación de valor en origen.

Por estos motivos, solicitaron a los integrantes de la Cámara de Senadores que otorguen “pronto tratamiento sobre el recinto” al dictamen para avanzar hacia su sanción definitiva.

Las entidades firmantes

El pedido fue firmado por Barbechando; Bolsa de Cereales de Bahía Blanca; Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Bolsa de Comercio de Chaco; Bolsa de Comercio de Rosario; Centro Azucarero Argentino; Cámara de Alcoholes; Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio); Cámara de Bioetanol de Maíz; Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara); Cañeros Unidos del Este; Cámara Argentina de la Construcción de Córdoba (Camarco); Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa Productora y Expendedora de Biocombustibles (Biopyme); Centro de Exportadores de Cereales (CEC); Consejo Agroindustrial Argentino (CAA); Coninagro - Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada; Maizar - Asociación de Maíz Sorgo Argentino; Unión Cañeros Independientes de Tucumán; Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta; y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

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