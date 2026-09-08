Biocombustibles: cámaras y entidades pidieron al Senado que acelere el tratamiento de la nueva ley

Las entidades firmantes

El pedido fue firmado por Barbechando; Bolsa de Cereales de Bahía Blanca; Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Bolsa de Comercio de Chaco; Bolsa de Comercio de Rosario; Centro Azucarero Argentino; Cámara de Alcoholes; Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio); Cámara de Bioetanol de Maíz; Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara); Cañeros Unidos del Este; Cámara Argentina de la Construcción de Córdoba (Camarco); Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa Productora y Expendedora de Biocombustibles (Biopyme); Centro de Exportadores de Cereales (CEC); Consejo Agroindustrial Argentino (CAA); Coninagro - Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada; Maizar - Asociación de Maíz Sorgo Argentino; Unión Cañeros Independientes de Tucumán; Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta; y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.