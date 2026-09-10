Revés para el gobierno de Javier Milei: la oposición impuso la agenda en Diputados

En una jornada marcada por intensas negociaciones y cambios de estrategia de último momento, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por una abrumadora mayoría los emplazamientos a comisiones con fecha fija de dictamen para dos iniciativas clave: la prórroga de la emergencia en discapacidad y la regulación del endeudamiento de las familias. Pese a las resistencias iniciales del Poder Ejecutivo, la oposición logró imponer las pautas de un debate parlamentario sumamente sensato para la agenda pública.
Gracias a una sólida articulación entre Unión por la Patria (UP), Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y diversos bloques provinciales, la oposición reunió 135 legisladores para alcanzar el quórum necesario. Ante la evidencia de que la oposición contaba con la fuerza suficiente para sesionar, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) dio un giro táctico sobre la hora, bajó al recinto y decidió votar a favor del cronograma de trabajo con el objetivo explícito de evitar una derrota política expuesta.
El primer punto del temario, correspondiente a la prórroga de la emergencia en discapacidad —cuyo vencimiento está previsto para fin de año—, obtuvo un respaldo unánime de 249 votos afirmativos. El esquema propuesto por el diputado Juan Marino (UP) fijó reuniones conjuntas de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda para los miércoles 16 y 23 del corriente mes, estableciendo esta última fecha como el límite definitivo para emitir el dictamen correspondiente.
Durante el debate, Marino justificó la urgencia de la medida argumentando que la crisis en el sector se ha agravado de forma alarmante bajo la administración actual. Según datos oficiales citados por el legislador, desde enero de 2024 se iniciaron 90.791 trámites para pensiones no contributivas por discapacidad y solo se resolvieron 10.374, lo que representa un exiguo 11,4 %. A esto sumó denuncias por sub ejecución presupuestaria en el programa Incluir Salud y deudas multimillonarias con los prestadores de servicios.
Por su parte, la bancada oficialista intentó amortiguar el impacto del emplazamiento argumentando que el cronograma aprobado coincidía con la dinámica previa de las comisiones. El jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, defendió el accionar del Gobierno y aseguró que la Comisión de Discapacidad ya venía trabajando en el tema. Asimismo, desde LLA señalaron que la emergencia formal “está cumplida” y adelantaron que buscarán consensuar un texto alternativo que garantice la atención de los beneficiarios sin recurrir a la figura de la emergencia.
Bolsillos asfixiados
En lo que respecto al endeudamiento familiar, temática sobre la cual convergen más de cincuenta proyectos de ley, el emplazamiento resultó aprobado por 249 votos a favor y solo un voto en contra. El diputado Pablo Juliano, del bloque Provincias Unidas, detalló que las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor celebrarán reuniones informativas los martes 15 y 22, reservando el martes 29 de este mes para la firma del dictamen final.
Una de las modificaciones centrales en el tratamiento de la morosidad familiar fue la desvinculación de la Comisión de Presupuesto del giro de los proyectos, un movimiento que fue celebrado por los legisladores libertarios. Al quedar excluida esa comisión, el oficialismo remarcó que las iniciativas debatidas no podrán implicar costo fiscal ni aumentar el gasto público, neutralizando de este modo la posibilidad de un eventual veto presidencial por razones presupuestarias.
El jefe del bloque de UP, Germán Martínez, enfatizó la gravedad del panorama económico al señalar que existen cerca de 20 millones de argentinos atrapados en situaciones de endeudamiento crónico debido a la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios. En la misma línea, la oposición busca impulsar herramientas de refinanciación, topes a las tasas de interés y mayores controles a bancos y empresas fintech.
Senado frenado
Sin acuerdos firmes en el proyecto de Ley de Biocombustibles, el Senado suspendió la reunión de Labor Parlamentaria convocada ayer y a raíz de esto no habrá sesión hoy.
LLA pretende agrupar esta iniciativa junto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Inocencia Fiscal II, el RIIR y el traspaso de la Justicia de menores y de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires. La idea es conformar un temario más extenso y llevarlos a una sesión ordinaria la semana que viene.
Impulsado por Patricia Bullrich, el nuevo régimen de Biocombustibles prevé una vigencia de 15 años. Actualmente, el marco regulatorio votado en 2021 cuenta con una vigencia hasta 2030.
En cuanto a los porcentajes de cortes obligatorios de biodiésel para el gasoil y bioetanol para las naftas, se propone: en el primer caso, pasar del 5% actual a un 7,5% y, en el plazo de un año desde la sanción de la ley, elevarlo al 10%; en el segundo caso, se mantiene por un año el 12% actual y, transcurrido un año desde la nueva ley, se lleva al 15%. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, quien podrá “modificar excepcionalmente y mediante resolución fundada el referido porcentaje obligatorio.