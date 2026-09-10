Franco Colapinto volvió a hablar de su error en Monza y contó por qué no pudo contener las lágrimas

Franco Colapinto volvió a hablar sobre el momento de angustia que atravesó después del Gran Premio de Italia, donde un despiste cuando marchaba cuarto le impidió pelear por los puestos de privilegio y terminó en el noveno lugar. Durante un evento de Alpine en España, previo al Gran Premio de Madrid, el argentino explicó por qué no pudo contener las lágrimas durante la rueda de prensa posterior a la carrera.