Colapinto palpitó el estreno de la Fórmula 1 en Madrid y señaló cuál será la clave para sumar puntos

Después de tomarse algunos días para analizar lo ocurrido en Monza, Colapinto destacó el rendimiento que mostró Alpine pese a que su carrera no terminó de desarrollarse como esperaba. “Después de un tiempo para reflexionar sobre el fin de semana de carrera en Monza, creo que como equipo podemos estar orgullosos. El ritmo que mostramos fue fuerte en todas las sesiones y, aunque estoy frustrado con mi carrera, hicimos una buena recuperación para terminar en los puntos”, expresó el argentino.