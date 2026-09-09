Colapinto palpitó el estreno de la Fórmula 1 en Madrid y señaló cuál será la clave para sumar puntos

Resumen para apurados
- Franco Colapinto anticipó el debut de la Fórmula 1 este fin de semana en Madrid, donde buscará sumar puntos con Alpine adaptándose con rapidez al nuevo circuito Madring.
- El piloto argentino llega tras puntuar en Monza con las mejoras del auto y afrontará un trazado desconocido con curvas peraltadas en una ciudad donde residió años atrás.
- Encontrar el ritmo rápido en las prácticas será clave para que Alpine optimice su paquete de mejoras y mantenga la regularidad sumando puntos en el campeonato mundial.
Franco Colapinto dejó atrás el Gran Premio de Italia y ya puso la mirada en un desafío completamente diferente. La Fórmula 1 estrenará este fin de semana el circuito de Madrid y el argentino anticipó las dificultades que supondrá correr por primera vez en Madring, una ciudad que además ocupa un lugar especial en su historia personal.
Después de tomarse algunos días para analizar lo ocurrido en Monza, Colapinto destacó el rendimiento que mostró Alpine pese a que su carrera no terminó de desarrollarse como esperaba. “Después de un tiempo para reflexionar sobre el fin de semana de carrera en Monza, creo que como equipo podemos estar orgullosos. El ritmo que mostramos fue fuerte en todas las sesiones y, aunque estoy frustrado con mi carrera, hicimos una buena recuperación para terminar en los puntos”, expresó el argentino.
Colapinto también valoró las mejoras introducidas por la escudería y consideró que todavía existe margen para extraer mayor rendimiento del auto. “Demostramos en la última carrera que nuestro paquete mejorado tiene buen ritmo y todavía tenemos mucho más que aprender sobre él”, señaló.
El desafío que Colapinto encontrará en Madrid
El escenario será completamente desconocido para la Fórmula 1. Al tratarse del debut de Madring en el calendario, pilotos y equipos tendrán que aprovechar las primeras prácticas para recopilar información, comprender el comportamiento del asfalto y encontrar rápidamente los límites del trazado.
“El circuito parece bastante único y vamos a tener que aprender rápidamente para alcanzar el ritmo”, anticipó Colapinto. Una de las zonas que mayor expectativa genera es la curva 12, conocida como “La Monumental”. Se trata de uno de los sectores distintivos del circuito por su pronunciado peralte y aparece, de antemano, como uno de los desafíos particulares que tendrán los pilotos.
“Algunas de las curvas son realmente diferentes. El peralte de la curva 12 va a ser divertido de manejar de verdad”, aseguró el piloto de Alpine.
La falta de referencias previas también obligará a los equipos a acelerar el proceso de adaptación desde la primera salida a pista. “Está claro que encontrar un ritmo será clave para tener un fin de semana exitoso”, explicó Colapinto.
Una carrera especial por su pasado en Madrid
El Gran Premio de España tendrá además un componente personal para el argentino. Antes de instalarse en Mónaco, Colapinto vivió en Madrid durante una etapa de su carrera y mantiene un vínculo particular con la capital española.
“Solía vivir en Madrid, así que es una ciudad que conozco muy bien y tengo grandes recuerdos de mi tiempo aquí”, recordó.
Por eso, disputar una carrera de Fórmula 1 en la ciudad tendrá un significado diferente. “Va a ser muy especial para mí correr en este circuito. Y tengo que decir que la Fórmula 1 ha hecho realmente un gran trabajo para preparar el evento”, expresó.
Después de las sensaciones que dejó Monza, Colapinto pretende aprovechar el progreso mostrado por Alpine para volver a meterse en la pelea por las unidades. “Nuestro objetivo en Madrid es explotar esto y volver a terminar en los puntos. ¡Vamos!”, afirmó el argentino.