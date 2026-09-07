Tras el fuerte golpe en Monza, Leclerc confirmó cómo está y explicó qué le pasó

Charles Leclerc protagonizó uno de los momentos más preocupantes del Gran Premio de Italia. El piloto de Ferrari sufrió un fuerte accidente en la segunda vuelta de la carrera en Monza, cuando perdió el control de su SF-26 a la salida de la Parabólica y terminó contra las barreras a más de 170 kilómetros por hora. Tras ser atendido en el centro médico del circuito, el monegasco confirmó que no sufrió lesiones, aunque realizará estudios adicionales antes de la próxima fecha de la Fórmula 1, en Madrid.