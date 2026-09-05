El perro que jugaba al fútbol: como entender el genio de Messi

La carrera extraordinaria de Messi comenzó cuando empezó a jugar al fútbol a los cinco años. En 1998, a los once, le diagnosticaron deficiencia de la hormona de crecimiento, una condición que requería un tratamiento costoso. Como sus padres no podían afrontarlo, Carlos Rexach, director deportivo del FC Barcelona —quien había visto jugar a Messi en su Rosario natal— ofreció no solo cubrir sus gastos médicos, sino también llevarlo a él y a su padre a Barcelona. Su madre se quedó en Argentina cuidando a sus hermanos.