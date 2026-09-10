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Encuentro de lujo en Madrid: Franco Colapinto grabó una campaña junto a Zinedine Zidane

En la antesala de una fecha clave, el piloto argentino compartió una jornada comercial con el astro del fútbol francés y su compañero de Alpine, Pierre Gasly. El rol de "Zizou" como embajador de la escudería, su presencia confirmada en los boxes durante todo el fin de semana y el reto en el flamante trazado madrileño.

Encuentro de lujo en Madrid: Franco Colapinto grabó una campaña junto a Zinedine Zidane
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto grabó en Madrid una campaña comercial para Alpine junto a Zinedine Zidane y Pierre Gasly, en la antesala del Gran Premio de España de Fórmula 1.
  • El astro francés es embajador de Alpine y estará en boxes, mientras que el piloto argentino llega de puntuar en Monza tras una previa reunión con Lautaro Martínez.
  • El argentino enfrentará la exigencia del flamante trazado madrileño, un circuito que generó dudas tras incidentes previos y donde buscará consolidar su rendimiento.
Resumen generado con IA

En la antesala del Gran Premio de España de Fórmula 1, Franco Colapinto vivió una jornada especial en Madrid al compartir una jornada de grabación junto a Zinedine Zidane. La histórica figura de la selección francesa y del Real Madrid —quien actualmente conduce los destinos de "Les Bleus" tras suceder en el cargo a Didier Deschamps— participó junto al piloto bonaerense y a su compañero en Alpine, Pierre Gasly, de una campaña de difusión vinculada a la división de vehículos de calle de la firma automotriz.

El vínculo entre el crack galo y la marca francesa se remonta a comienzos de 2023, cuando fue nombrado embajador global y referente de los programas de integración y diversidad deportiva que promueve el equipo en el automovilismo internacional. La presencia del astro no se limitará únicamente al contenido promocional: Zidane estará presente en el box de Enstone a lo largo de todo el fin de semana en el autódromo de Madring para acompañar de cerca a los pilotos de la escudería. Las cuentas oficiales de la estructura retrataron el momento con una imagen distendida en la que los dos europeos se acomodaron en los asientos delanteros de un vehículo, mientras que el joven oriundo de Pilar se mostró sonriente desde las butacas traseras.

Para Colapinto, el compromiso en la capital española representará un examen de máxima exigencia técnica. La Fórmula 1 desembarcará por primera vez en el trazado madrileño, un circuito que despertó debate y cautela en el paddock tras los recurrentes incidentes y banderas rojas registrados durante los ensayos recientes de la Fórmula 3. En ese escenario, el argentino buscará revalidar las buenas sensaciones cosechadas en Monza, donde rescató un meritorio noveno puesto en zona de puntos a pesar de haber protagonizado un despiste en los giros iniciales que él mismo reconoció como una desatención costosa.

El encuentro con el histórico 10 de la selección gala ratificó el constante roce de Colapinto con grandes figuras del deporte internacional. En la antesala del Gran Premio de Italia, el piloto ya había compartido un mano a mano distendido con Lautaro Martínez en las instalaciones de entrenamiento del Inter de Milán, donde intercambiaron camisetas y dialogaron sobre el presente de sus respectivas disciplinas en Europa.

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