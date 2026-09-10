Encuentro de lujo en Madrid: Franco Colapinto grabó una campaña junto a Zinedine Zidane

El vínculo entre el crack galo y la marca francesa se remonta a comienzos de 2023, cuando fue nombrado embajador global y referente de los programas de integración y diversidad deportiva que promueve el equipo en el automovilismo internacional. La presencia del astro no se limitará únicamente al contenido promocional: Zidane estará presente en el box de Enstone a lo largo de todo el fin de semana en el autódromo de Madring para acompañar de cerca a los pilotos de la escudería. Las cuentas oficiales de la estructura retrataron el momento con una imagen distendida en la que los dos europeos se acomodaron en los asientos delanteros de un vehículo, mientras que el joven oriundo de Pilar se mostró sonriente desde las butacas traseras.