Fórmula 1: Colapinto clasificó 7° en el Gran Premio de Monza

Colapinto largará en la cuarta fila en el circuito de Monza
El segundo piloto de Alpine logró una marca de 1.22.200 y llegó en el octavo lugar en la Q3, un puesto que le sirve para soñar con sumar puntos para su escudería.
Pole para Gasly en la Q3
Pierre Gasly logró el mejor tiempo en la vuelta final de la clasificación con 1.27.86.
Último minuto de la Q3
Los pilotos salen en la última parte de la clasificación de Monza. La primera fila es para Russel y Piastri.
Alpine se mantiene en el podio de la Q3
A cinco minutos del fin de la Q3, Gasly se acerca a quedar tercero. Colapinto fue desplazado por Hamilton y va en décimo lugar.
Q3 por el Gran Premio de Italia
Compiten por la clasificación en la última ronda Antonelli, Piastri, Norris, Gasly, Russell, Verstappen, Lindblad, Colapinto, Leclerc y Hamilton.
Fin de la Q2: Alpine pasa a la Q3
Antonelli logró el P1 con 1.21.882. Le siguieron Piastri (+0.135), Norris (+0.185), Gasly y Russell. Colapinto hizo un tiempo de 1.22.400 y llegó al octavo puesto.
Quedaron fuera Bortoletto, Bearman, Hulkenberg, Lawson y Ocón.
Hamilton entra a boxes en la Q2
En el 11° puesto, el corredor de Ferrari entró a pits por un cambio de neumáticos. Busca salir de la zona de eliminación.
Comenzó la Q2
A cinco minutos de iniciada la segunda ronda por la clasificación, Verstappen lideró la vuelta con 1.22.573, seguido por Lawson (+0.255) y Sainz (+1.29).
Colapinto, entre los primeros de la Q1
Pierre Gasly logró el primer puesto con una vuelta de 1.22.662. El segundo lugar fue para Verstappen, que debió entrar a boxes para una revisión y, el tercero, para Norris.
Colapinto hizo el cuarto mejor tiempo con media décima por detrás de su compañero de Alpine.
Los autos ya corren la Q1 por la clasificación del GP de Italia
El podio de la clasificación no está asegurado aún. En la última sesión de entrenamientos de Monza George Russell logró liderar la práctica para Mercedes. Le siguieron Lewis Hamilton y Max Verstappen.
En cuarto lugar quedó Kimi Antonelli que terminó sancionado y saldrá último por un exceso de Mercedes Benz en los cambios de componentes permitidos por el reglamento de la F1.
F1: Franco Colapinto se ilusiona con llegar a una Q3
En las prácticas de este viernes, Franco Colapinto consiguió destacar en Alpine. Las apuestas estarán durante esta clasificación en ingresar a la Q3 para lograr puntos para la escudería.
En la tercera práctica libre en el Templo de la Velocidad, el piloto argentino terminó en la décima posición con un tiempo de 1:23:101, mejorando sus propias marcas de la FP1 (1.24.028) y la FP2 (1.23.619).
Fórmula 1: a qué hora se corre la clasificación del GP de Monza
Desde las 11 se correrá la instancia de qualifying de la decimotercera parada del campeonato de F1 2026. La transmisión se hará en vivo para Argentina desde Disney+ Premium y F1 TV. Además, Fox Sport Argentina hará la transmisión en diferido.