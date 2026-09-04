La FIA volvió a quitarle el podio de Mónaco a Pierre Gasly y complicó a Alpine en el campeonato de constructores

Resumen para apurados
- La FIA retiró a Pierre Gasly su podio en el GP de Mónaco tras ratificar en París una sanción por exceso de velocidad en boxes, casi tres meses después de la carrera.
- Gasly había sido penalizado con diez segundos, pero Alpine logró anular la sanción con telemetría hasta que escuderías rivales apelaron y revirtieron el fallo.
- El fallo restó nueve puntos a Alpine en el Campeonato de Constructores y estiró a 16 la brecha con Racing Bulls, obligando al equipo a recuperar terreno en la pista.
La clasificación del Gran Premio de Mónaco volvió a modificarse casi tres meses después de la carrera. El Tribunal Internacional de Apelaciones de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) resolvió quitarle a Pierre Gasly el tercer puesto que le había restituido y lo relegó nuevamente hasta la séptima posición.
El piloto de Alpine había cruzado la meta tercero el 7 de junio, pero recibió dos penalizaciones de cinco segundos por exceder supuestamente el límite de velocidad en el ingreso a los boxes. Como no cumplió las sanciones durante la competencia, estas fueron incorporadas a su tiempo final y lo hicieron caer cuatro posiciones.
Alpine reclamó el resultado y presentó como prueba los registros de telemetría. Según la escudería, Gasly había activado el limitador antes de la línea de ingreso y en ningún momento había superado los 60 kilómetros por hora permitidos. El equipo sostuvo que la infracción surgió del método utilizado por la FIA para medir la velocidad, que contempló también la distancia recorrida por el auto luego de pisar una línea y recortar el trazado de entrada.
El planteo fue aceptado administrativamente el 12 de junio y Gasly recuperó el podio. Sin embargo, otras escuderías apelaron aquella determinación y el caso llegó a la instancia definitiva. Ochenta y cuatro días después, el tribunal reunido en París volvió a sancionarlo.
“El equipo expresa su decepción y frustración por el fallo”, señaló Alpine mediante un comunicado difundido durante la primera práctica del Gran Premio de Italia. La estructura de Enstone aseguró que continúa convencida de que el auto número 10 nunca excedió el límite, aunque reconoció la resolución del panel de jueces.
La decisión tiene consecuencias importantes para el Campeonato de Constructores. Alpine perdió nueve puntos y quedó sexto con 54, mientras que Racing Bulls llegó a 70 debido a que Liam Lawson y Arvid Lindblad recuperaron una posición y finalizaron quinto y sexto, respectivamente. La diferencia entre ambos equipos, que antes de Monza era de apenas tres unidades, aumentó hasta los 16 puntos.
También cambió el Campeonato de Pilotos. Gasly continúa décimo, pero ahora con 35 unidades en lugar de 44. Lawson alcanzó los 51 puntos, mientras que Lindblad llegó a 25 y se ubica en el undécimo puesto.
Con la resolución definitiva, Kimi Antonelli quedó confirmado como ganador en Mónaco, acompañado en el podio por Lewis Hamilton e Isack Hadjar. Más atrás finalizaron Oscar Piastri, Lawson, Lindblad y Gasly. Franco Colapinto también había sido sancionado por exceder el límite de velocidad en boxes, al igual que Hamilton, Lance Stroll, Piastri y George Russell, aunque todos ellos cumplieron la penalización durante la carrera.
Para Alpine, el fallo representa bastante más que la pérdida de un podio: modifica su posición en una pelea ajustada y la obliga a recuperar en la pista los puntos que perdió en los tribunales.
Así quedó la tabla de Constructores de la F1 2026:
Mercedes (425); Ferrari (338); McLaren (265); Red Bull (189); Red Bull (70; Alpine (54); Haas (21); Audi (16); Williasm (11); Aston Martin (3); Cadillac (0)