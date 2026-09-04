La FIA volvió a quitarle el podio de Mónaco a Pierre Gasly y complicó a Alpine en el campeonato de constructores

Alpine reclamó el resultado y presentó como prueba los registros de telemetría. Según la escudería, Gasly había activado el limitador antes de la línea de ingreso y en ningún momento había superado los 60 kilómetros por hora permitidos. El equipo sostuvo que la infracción surgió del método utilizado por la FIA para medir la velocidad, que contempló también la distancia recorrida por el auto luego de pisar una línea y recortar el trazado de entrada.