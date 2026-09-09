Concepción FC recibe a Central Norte con estadio renovado y puntaje ideal

Resumen para apurados
- Concepción FC recibirá a Central Norte en Concepción por la tercera fecha del Regional Amateur, buscando mantener el puntaje ideal y estrenar obras en su estadio.
- El local lidera la Zona 1 tras golear 7-2 a Trancas y vencer a San Antonio, mientras que el club visitante suma un solo punto y necesita ganar para seguir en carrera.
- Un triunfo afianzará al equipo en la cima hacia la clasificación a los playoffs de la Región Norte, en un certamen donde solo dos clubes por grupo avanzan de fase.
La tercera fecha de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur tendrá acción repartida entre sábado y domingo. La jornada tendrá como uno de sus principales atractivos el duelo que se disputará en la Perla del Sur, donde Concepción FC, líder con puntaje ideal, recibirá a Central Norte de Tucumán desde las 17.
Los “Cuervos del Sur”, dirigidos por Mario Suárez, buscarán sostener su andar perfecto después de las victorias frente a San Antonio, por 2-0, y Deportivo Trancas, por 7-2. Con seis puntos sobre seis posibles, el conjunto de Concepción intentará dar otro paso hacia la clasificación y afirmarse en lo más alto de la Zona 1, a la que todavía le quedará una rueda completa por disputarse.
Enfrente estará Central Norte, que suma un punto en sus dos presentaciones y buscará dar el golpe como visitante para volver a meterse en la pelea. El encuentro será dirigido por Abel Miguel Juárez, acompañado por Emanuel Alberto Monasterio y Flavia Yudith Vallejos como asistentes.
El partido tendrá, además, un condimento especial para el conjunto local. Concepción FC presentará oficialmente su nuevo campo de juego, mientras que las tribunas lucirán una imagen renovada después de los trabajos de pintura y de otras obras realizadas para mejorar las instalaciones. Por ese motivo, se espera un buen marco de público para acompañar al equipo en una jornada especial.
El resto de la fecha
La actividad comenzará el sábado, cuando desde las 18 Deportivo Trancas reciba a San Antonio de Ranchillos, también por la Zona 1. El partido será dirigido por Maximiliano Leal, con Marcos Díaz Barrios y Pablo Pereyra como asistentes.
Trancas intentará hacerse fuerte como local después de haber vencido 2-1 a Central Norte en el debut. San Antonio, en tanto, viene de conseguir su primer punto en Barrio El Bosque. Una victoria le permitiría a cualquiera de los dos acomodarse mejor en la pelea por los primeros lugares.
Por la Zona 2, Estación Experimental, que suma un punto y ya cumplió con su fecha libre, recibirá a San Pablo, que todavía no pudo sumar. El encuentro se disputará en El Colmenar desde las 16, con Eloy Guzmán como árbitro y Juan Sotelo y Rafael Nieto como asistentes.
En esta oportunidad quedará libre Ateneo Parroquial Alderetes, único líder del grupo con cuatro puntos. Los dos primeros de cada zona avanzarán a los playoffs de la Región Norte, instancia en la que también participan equipos de Jujuy y Salta.
Así, la tercera jornada volverá a poner en escena a los representantes tucumanos en el Regional Federal Amateur, con Concepción FC buscando sostener su puntaje ideal y sus perseguidores intentando no perder terreno en una competencia que todavía tiene mucho por definir.