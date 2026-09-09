Concepción FC recibe a Central Norte con estadio renovado y puntaje ideal

Los “Cuervos del Sur”, dirigidos por Mario Suárez, buscarán sostener su andar perfecto después de las victorias frente a San Antonio, por 2-0, y Deportivo Trancas, por 7-2. Con seis puntos sobre seis posibles, el conjunto de Concepción intentará dar otro paso hacia la clasificación y afirmarse en lo más alto de la Zona 1, a la que todavía le quedará una rueda completa por disputarse.