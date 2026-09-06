Un empate que no le sirve demasiado a Central Norte ni a San Antonio

Con estadio renovado y un campo de juego impecable, Central Norte hizo su presentación como local en el Regional Federal Amateur. Después de la derrota sufrida en el debut contra Deportivo Trancas, el equipo de barrio El Bosque buscaba recuperarse frente a San Antonio, que también llegaba golpeado tras perder en casa contra Concepción FC. Era la segunda fecha y, en el duelo de perdedores de la zona 1, ninguno pudo imponerse. Fue 0 a 0.