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Un empate que no le sirve demasiado a Central Norte ni a San Antonio

El "Cuervo" y el "Rojo" siguen sin poder festejar en el Regional Federal Amateur.

FRICCIÓN. Central Norte y San Antonio jugaron un partido muy trabado en el medio y con pocas chances de gol.
FRICCIÓN. Central Norte y San Antonio jugaron un partido muy trabado en el medio y con pocas chances de gol. LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Central Norte y San Antonio empataron 0 a 0 en barrio El Bosque por la segunda fecha de la zona 1 del Torneo Regional Federal Amateur, tras un duelo parejo y sin eficacia.
  • Ambos conjuntos llegaban tras perder en el debut. En un trámite friccionado, el 'Cuervo' reclamó una expulsión no sancionada y desperdició sus chances claras en el complemento.
  • La igualdad deja a ambos clubes relegados y con la urgencia de sumar en las cuatro fechas restantes para disputar la segunda plaza de clasificación frente a Deportivo Trancas.
Resumen generado con IA

Con estadio renovado y un campo de juego impecable, Central Norte hizo su presentación como local en el Regional Federal Amateur. Después de la derrota sufrida en el debut contra Deportivo Trancas, el equipo de barrio El Bosque buscaba recuperarse frente a San Antonio, que también llegaba golpeado tras perder en casa contra Concepción FC. Era la segunda fecha y, en el duelo de perdedores de la zona 1, ninguno pudo imponerse. Fue 0 a 0.

El empate tuvo algo de lógica porque ambos dispusieron de oportunidades para quedarse con los tres puntos. San Antonio fue más peligroso durante buena parte del primer tiempo, mientras que Central Norte mejoró en el complemento y tuvo sus mejores chances en el tramo final.

Santiago Valdez fue una preocupación constante para la defensa local. Encontró espacios y tuvo la ocasión más clara de la etapa inicial.

La otra acción relevante del primer tiempo fue una jugada que pudo haber cambiado el desarrollo del partido. Lautaro Rojas se iba solo hacia el arco cuando César Nieva salió a cortar y cometió una infracción como último recurso. El árbitro Sebastián D’Arpino decidió mostrarle apenas la tarjeta amarilla, una determinación que generó fuertes reclamos de los jugadores de Central Norte y también del banco de suplentes.

Al "Cuervo" le costó encontrar claridad

En el complemento, Central Norte asumió el protagonismo y buscó especialmente por el sector izquierdo, donde Ignacio Cuello consiguió desequilibrar en varias oportunidades. Sin embargo, sus avances no encontraron la claridad necesaria.

Rojas tuvo un par de posibilidades para romper el cero, pero tomó malas decisiones en los metros finales y terminó desperdiciándolas. San Antonio apostó principalmente a las jugadas de pelota parada y también consiguió inquietar en alguna de esas acciones.

El punto dejó a ambos equipos con la obligación de mirar hacia las próximas cuatro fechas. En una zona que parece tener a Concepción FC como principal candidato al primer puesto, Central Norte, San Antonio y Deportivo Trancas deberán disputar, en principio, la segunda plaza.

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