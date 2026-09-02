Fue una pieza clave en Atlético Tucumán, perdió terreno con Falcioni y ahora seguirá su carrera en Europa

Kevin Ortiz cerró su etapa en Atlético Tucumán. El volante central, que había perdido protagonismo desde la llegada de Julio César Falcioni, finalizó su préstamo con la institución, regresó este martes a Rosario Central, club dueño de su pase, y este miércoles emprendió viaje rumbo a Bulgaria para incorporarse a Ludogorets, en lo que será su primera experiencia en el fútbol europeo.