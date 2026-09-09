Cómo fueron los últimos días de Chiche Gelblung: trabajó hasta el lunes y había sido internado días antes
El periodista había continuado trabajando hasta el lunes, pese a las dificultades de salud que atravesaba. Sus compañeros revelaron cómo fueron sus últimos días y qué ocurrió antes de la internación que terminó con su muerte.
Resumen para apurados
- El periodista Chiche Gelblung murió el 9 de septiembre a los 82 años tras ser internado en el sanatorio Los Arcos por complicaciones derivadas de un cuadro respiratorio.
- El conductor trabajó en radio y TV hasta el lunes previo a su muerte, pese a un año complejo signado por internaciones reiteradas y problemas cardiovasculares.
- Su partida deja una huella imborrable en los medios argentinos, recordado por un estilo periodístico singular y una activa vocación laboral sostenida hasta el final.
Chiche Gelblung murió este 9 de septiembre a los 82 años, luego de permanecer internado por un cuadro respiratorio. Hasta pocos días antes, el periodista había continuado con su actividad profesional y, según relataron sus compañeros, mantenía su rutina laboral a pesar del delicado estado de salud que atravesaba.
El último lunes, Gelblung estuvo al frente de su programa Chiche 2020, por Crónica TV. De acuerdo con los testimonios que trascendieron después de su muerte, se movilizaba en silla de ruedas y, durante los momentos en los que no estaba al aire, en algunas oportunidades se quedaba dormido.
Ese mismo día también había cumplido con su trabajo en radio. Según contaron en TN, condujo su espacio entre las 13 y las 15, antes de que su estado de salud derivara en una nueva internación.
La última internación de Chiche Gelblung
Gelblung había estado internado el 27 de agosto en el sanatorio Mater Dei y posteriormente había recibido el alta. Sin embargo, pocos días después volvió a necesitar atención médica.
El lunes ingresó al sanatorio Los Arcos, donde quedó internado por un cuadro respiratorio. En TN señalaron además que el periodista tenía un problema vascular de base, que formaba parte del complejo cuadro de salud que había atravesado durante los últimos meses.
La nueva internación se produjo después de un año particularmente difícil para Gelblung, que había tenido varias hospitalizaciones y distintas complicaciones de salud.
El año de internaciones que atravesó Chiche Gelblung
La salud del periodista ya había sufrido un fuerte deterioro meses antes. En mayo atravesó una de las internaciones más prolongadas del año, luego de una descompensación que derivó en complicaciones vasculares y cardiovasculares.
Durante ese período permaneció varias semanas internado y le colocaron dos stents. También atravesó una trombosis en un tobillo que complicó su recuperación. Después de recibir el alta, Gelblung volvió a trabajar, pero su estado de salud volvió a requerir atención médica en distintas oportunidades.
En junio tuvo que ser nuevamente internado luego de presentar fiebre y una complicación pulmonar. La recuperación se produjo después de un extenso período de internación, mientras continuaba con controles y tratamiento.
En julio volvió a atravesar otro episodio que derivó en una internación por un cuadro febril y respiratorio. En ese momento también continuaba bajo seguimiento médico por las complicaciones que había sufrido durante los meses anteriores.
A fines de agosto, el periodista volvió al sanatorio Mater Dei. Tras recibir el alta el 27 de agosto, retomó sus actividades hasta que el lunes tuvo que ingresar nuevamente a Los Arcos.