Tres sismos sacudieron el sur de Salta este miércoles: el principal fue de magnitud 5,1 y se sintió en Tucumán

El movimiento tuvo una intensidad de IV en la escala de Mercalli Modificada en Cafayate, Salta, y Antofagasta de la Sierra, Catamarca, donde se registró la oscilación de objetos colgantes. En Molinos alcanzó una intensidad de III a IV, mientras que también fue percibido en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En la ciudad de Salta, en tanto, algunas personas lo sintieron levemente, principalmente quienes se encontraban en reposo o dentro de edificios.