Tres sismos sacudieron el sur de Salta este miércoles: el principal fue de magnitud 5,1 y se sintió en Tucumán

Resumen para apurados
- Un sismo de magnitud 5,1 sacudió el sur de Salta este miércoles a las 7:06, percibiéndose también en Tucumán y Catamarca por su baja profundidad tectónica.
- El temblor principal tuvo dos réplicas menores en una hora y media. Además, se contabilizan al menos diez movimientos telúricos en la misma región durante la última semana.
- El INPRES mantiene la vigilancia en el área limítrofe por la recurrente actividad sísmica superficial, clave para evaluar posibles réplicas y medidas de prevención.
Un sismo de magnitud 5,1 se registró este miércoles a las 7.06 en la provincia de Salta y fue percibido en distintos puntos del norte argentino. El epicentro se ubicó a 68 kilómetros al este de Antofagasta y a 76 kilómetros al sudeste de Incahuasi, a una profundidad de apenas seis kilómetros, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).
El movimiento tuvo una intensidad de IV en la escala de Mercalli Modificada en Cafayate, Salta, y Antofagasta de la Sierra, Catamarca, donde se registró la oscilación de objetos colgantes. En Molinos alcanzó una intensidad de III a IV, mientras que también fue percibido en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En la ciudad de Salta, en tanto, algunas personas lo sintieron levemente, principalmente quienes se encontraban en reposo o dentro de edificios.
El sismo de magnitud 5,1 tuvo dos réplicas
El movimiento de las 7.06 no fue el único registrado durante la mañana. Los datos del INPRES muestran que hubo otros dos sismos en la zona, antes y después del temblor principal.
La primera réplica, o movimiento previo de menor magnitud registrado en el mismo sector, ocurrió a las 6.47, unos 19 minutos antes del sismo de 5,1. Tuvo una magnitud de 2,7 y se produjo a una profundidad de 17 kilómetros. Su epicentro fue localizado a 68 kilómetros al este de Antofagasta y a 72 kilómetros al sudeste de Incahuasi.
El tercer movimiento se registró a las 8.21, poco más de una hora después del sismo principal. En este caso, el INPRES informó una magnitud de 3,2 y una profundidad de 13 kilómetros. El epicentro fue ubicado a 65 kilómetros al oeste de Cafayate, 80 kilómetros al noroeste de Colalao y 81 kilómetros al este de Antofagasta.
De esta manera, en el lapso de una hora y 34 minutos se registraron tres movimientos telúricos en el área, con el sismo de magnitud 5,1 como el más importante de la secuencia.
Dónde se sintió el sismo de Salta
El movimiento principal tuvo su epicentro en las coordenadas -26 y -66,73, en una zona próxima a los límites provinciales y alejada de los principales centros urbanos.
Según el registro de intensidad del INPRES, el temblor fue más perceptible en Cafayate y Antofagasta de la Sierra, mientras que también fue sentido en Molinos, San Miguel de Tucumán y la ciudad de Salta, aunque con diferentes niveles de intensidad.
Hasta el momento, los registros difundidos por el organismo corresponden a los movimientos sísmicos y a la intensidad con la que fueron percibidos en las distintas localidades. El sismo de magnitud 5,1, por su baja profundidad, fue el que generó la mayor percepción entre los tres movimientos registrados durante la mañana.