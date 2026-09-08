Este martes volvió a temblar el sur de Salta: el sismo tuvo magnitud 3,8

Resumen para apurados
- Un sismo de magnitud 3,8 se registró este martes a las 10:06 cerca de Cafayate, Salta, según reportó el INPRES debido a la actividad tectónica regional.
- El fenómeno ocurrió a solo 5 kilómetros de profundidad y no causó daños ni víctimas, sumándose a la frecuente actividad telúrica que caracteriza al sur salteño.
- El INPRES habilitó un registro para evaluar la intensidad percibida, clave para monitorear el comportamiento sísmico y prevenir riesgos en la región.
Este martes volvió a temblar el sur de Salta. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), un sismo de magnitud 3,8 se registró durante la mañana en una zona cercana a Cafayate.
El movimiento ocurrió a las 10.06.12, hora local, y tuvo una profundidad de 5 kilómetros, de acuerdo con los datos difundidos por el organismo.
El epicentro fue localizado a 59 kilómetros al oeste de Cafayate, a 77 kilómetros al noroeste de Colalao y a 83 kilómetros al sudeste de Incahuasi. Las coordenadas informadas fueron -25.916 de latitud y -66.538 de longitud.
Un sismo superficial en el sur de Salta
Por su escasa profundidad, de apenas 5 kilómetros, el movimiento se produjo relativamente cerca de la superficie.
El INPRES habilitó además el formulario para que las personas que hayan percibido el temblor puedan informar su experiencia y aportar datos sobre la intensidad con la que fue sentido.
El sismo se suma a la actividad sísmica registrada en el sur de Salta, una región atravesada por una importante actividad tectónica y en la que los movimientos telúricos son frecuentes.
Hasta el momento, no se informaron daños ni personas afectadas como consecuencia del movimiento registrado este martes.