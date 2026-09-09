Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Resumen para apurados
- Un sismo de magnitud 5,1 sacudió este miércoles a Tucumán, Salta y Catamarca, con epicentro a 68 km de Antofagasta de la Sierra y solo 6 km de profundidad, según el INPRES.
- El temblor se sintió con intensidad IV en Cafayate y Antofagasta, moviendo objetos colgantes, tras una serie de réplicas registradas en la región durante las últimas 24 horas.
- El evento reaviva la atención en el NOA por la reiterada actividad sísmica y la baja profundidad del epicentro, lo que demanda un monitoreo constante de posibles réplicas.
Un sismo de magnitud 5,1 se registró este miércoles por la mañana y fue percibido en distintos puntos de Tucumán, incluida la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde algunas personas que se encontraban en reposo sintieron el movimiento. El fenómeno también se hizo sentir en diferentes localidades de Salta y Catamarca.
Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor ocurrió a las 7.06 y tuvo su epicentro a 68 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, y aproximadamente a la misma distancia de Cafayate, Salta.
Uno de los datos que llamó la atención fue la escasa profundidad del movimiento: el epicentro se ubicó a apenas 6 kilómetros de profundidad.
En qué lugares se sintió el sismo
La intensidad del movimiento varió de acuerdo con la zona. En Cafayate, Salta, el registro alcanzó el grado IV en la escala de Intensidad Mercalli Modificada, al igual que en Antofagasta de la Sierra.
En esos lugares, el movimiento pudo provocar la oscilación de objetos colgantes, de acuerdo con la descripción correspondiente a esa intensidad.
En Molinos, también en Salta, la intensidad fue estimada entre III y IV. Allí, el sismo pudo ser percibido por algunas personas que se encontraban en reposo y también generar movimientos en objetos colgantes.
En la ciudad de Salta, en tanto, el impacto fue menor y se ubicó entre los grados II y III. Esto significa que pudo ser sentido por algunas personas en reposo o dentro de edificios.
El movimiento también llegó hasta San Miguel de Tucumán, donde la intensidad estimada fue de III. Allí, algunas personas que se encontraban en reposo pudieron percibir el temblor.
El sismo registrado esta mañana volvió a sentirse así en distintos puntos del norte argentino, con mayor intensidad en las zonas más próximas al epicentro ubicado en Catamarca.