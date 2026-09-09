Una emblemática ruta argentina cambiará para siempre: adiós a la mítica Ruta de los Siete Lagos

Hay algo de encanto en la Ruta de los Siete Lagos, quizás el número impar o quizás el hecho de que nos hayamos acostumbrado a que esta cifra de maravillas de semejante envergadura compongan parte de una estructura cotidiana por la que bicicletas, motos, turistas a pie y autos transiten en un flujo incesante. Y aunque aquel catálogo de por sí es asombroso, ahora la apuesta parece duplicarse al sumar dos lagos más. Así ahora turistas y lugareños deberán acostumbrarse a la nueva categoría de “Nueve Lagos”.