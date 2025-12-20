Vacaciones 2026: Villa Traful, el destino patagónico que se perfila como favorito para este verano

Cómo llegar a Villa Traful

Desde Buenos Aires, una de las opciones es viajar en avión hasta el aeropuerto de San Carlos de Bariloche o al de la ciudad de Neuquén. Desde Bariloche, el recorrido continúa por la Ruta Nacional 40 hasta empalmar con la Ruta Provincial 65, que conduce al desvío hacia Villa Traful dentro del corredor de los siete lagos. En el caso de Neuquén capital, el acceso se realiza por la Ruta Nacional 237, para luego conectar también con la Ruta Provincial 65, un camino que bordea sectores cordilleranos antes de llegar a la localidad.