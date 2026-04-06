Un cerro argentino fue elegido como el mejor centro de esquí de Sudamérica

Aunque Las Leñas es uno de los centros más conocidos y de mayor renombre en la Argentina, esta vez el título sale de Mendoza para ser otorgado en la provincia de Río Negro. El cerro fue distinguido el mes pasado en Río de Janeiro como la mejor estación de esquí en los premios O Melhor de Viagem & Turismo, otorgados por Editorial Abril de Brasil. El reconocimiento, considerado el más relevante del turismo en América Latina, se entrega por votación del público y posiciona a la montaña barilochense en lo más alto del ranking regional.