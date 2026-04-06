Un cerro argentino fue elegido como el mejor centro de esquí de Sudamérica

Resumen de nota
- El Cerro Catedral en Bariloche fue elegido como el mejor centro de esquí de Sudamérica en los premios brasileños O Melhor de Viagem & Turismo tras una votación masiva del público.
- La distinción resalta su inversión en infraestructura, incluyendo 40 cañones de nieve técnica, 15 nuevas máquinas pisanieves y la digitalización total de sus medios de elevación.
- El premio consolida a Bariloche como líder regional frente al mercado brasileño y asegura la sostenibilidad de 2.500 empleos locales ante los desafíos del cambio climático.
Entre los múltiples récords que guardan los paisajes de la Patagonia, el de ser sede de los deportes de invierno no le es ajeno. Las montañas teñidas de blanco del sur del país resultan la atracción de deportistas amateurs y riders top que encuentran en las elevaciones de hasta 2.388 metros de altura la velocidad y la distancia a la medida de sus expectativas. Por esta vez, el Cerro Catedral se lleva el galardón de mejor complejo del continente.
Aunque Las Leñas es uno de los centros más conocidos y de mayor renombre en la Argentina, esta vez el título sale de Mendoza para ser otorgado en la provincia de Río Negro. El cerro fue distinguido el mes pasado en Río de Janeiro como la mejor estación de esquí en los premios O Melhor de Viagem & Turismo, otorgados por Editorial Abril de Brasil. El reconocimiento, considerado el más relevante del turismo en América Latina, se entrega por votación del público y posiciona a la montaña barilochense en lo más alto del ranking regional.
Infraestructura y vanguardia en la nieve de la Patagonia
Además de la belleza que ocupa esta región de Bariloche, donde el lago Nahuel Huapi se despliega imponente a sus pies y los picos blancos se erigen majestuosos, Catedral se volvió un referente en cuanto a logística y equipamiento que proponen una experiencia deportiva de otro nivel. Entre maquinaria sofisticada y aplicaciones para teléfono que ayudan en la visita, el Cerro es una propuesta única en la región.
La clave de este liderazgo no es solo el azar geográfico. De cara a la temporada 2026, el enclave invernal redobló su apuesta con una inversión estructural que busca mitigar los vaivenes del clima. La incorporación de 15 máquinas pisanieves PistenBully 600 Polar de última generación asegura que las pistas amanezcan en condiciones óptimas cada día. A esto se suma un robusto sistema de fabricación de nieve técnica: 40 cañones TechnoAlpin que garantizan 12 hectáreas de superficie esquiable, independientemente de las precipitaciones naturales.
Tecnología al servicio del esquiador
Esta modernización también se traduce en una logística pensada para el usuario. Con la digitalización integral de sus 27 medios de elevación, el objetivo es claro: reducir los tiempos de espera y dotar de mayor fluidez a la montaña. Para los visitantes, esto se complementa con la app oficial del cerro, un centro de operaciones de bolsillo que permite consultar en tiempo real el estado de los 58 trazados y planificar el recorrido según el nivel de dificultad.
El impacto de un mercado exigente cobra una relevancia estratégica al venir de Brasil, el emisor de turistas y deportistas más importante para la nieve argentina. Que casi 12.000 votantes hayan elegido a Catedral por encima de otros gigantes regionales valida la competitividad de Bariloche frente al mundo. Al respecto, Débora Bustos Williams, responsable de prensa de Catedral Alta Patagonia, destacó que el premio es un compromiso a largo plazo: “El desarrollo de destinos de clase mundial solo es posible cuando las empresas asumen una visión de futuro frente a desafíos como el cambio climático”.
Pero el éxito de Catedral no se queda solo en las cumbres. El impacto de este reconocimiento se derrama directamente sobre la economía de Río Negro. Al consolidarse como el referente regional, se activa una cadena productiva que sostiene más de 2.500 empleos directos e indirectos, beneficiando a la hotelería, la gastronomía y el comercio local.