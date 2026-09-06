Nevada y con poca visibilidad: Vialidad advierte la presencia de neblina en la ruta a los valles

Resumen para apurados
- Vialidad de Tucumán pidió este domingo circular con extrema precaución en la Ruta 307 hacia los valles por nevadas y baja visibilidad causadas por una ola de frío polar.
- La calzada presenta nieve entre los km 75 y 90 junto a densa niebla y mínimas de -3 °C. Aunque la traza permanece transitable, se reforzó el monitoreo ante el flujo turístico.
- El Servicio Meteorológico prevé un paulatino aumento térmico desde el lunes y sin nuevas precipitaciones, lo que mejorará la transitabilidad en los valles durante la semana.
Laola de fríoque activó las alertas por temperaturas extremas en el centro del país y parte del NEA llegó también a las provincias del norte, marcando una diferencia respecto a los días anteriores. En Tafí del Valle, el frío llegó a ser suficiente como para que algunos caminos y montañas amanecieran cubiertos por la nevada.
La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán (DPVT) compartió un comunicado advirtiendo por el estado de la ruta. Aunque la provincia no se encuentra bajo advertencia meteorológica, sí habrá que tomar precauciones con el estado de los caminos. El aviso fue hecho este domingo, día que los tucumanos suelen elegir para subir a los valles.
Estado de la ruta a Tafí del Valle
Desde la cuenta de Instagram de la DPVT se comparte a diario el estado de las rutas provinciales. En este caso, la ruta que guía el ascenso a los valles es la Ruta 307, que se abre camino desde la Ruta 38 entre Famaillá y Monteros, a la altura de Acheral.
La repartición caminera indicó que se debe tener precaución en el tramo de la ruta que se encuentra entre Tafí del Valle y Amaicha del Valle. Cerca del mediodía, la situación se advertía con nieve desde el kilómetro 75 hasta el kilómetro 90 y con neblina densa con reducción de la visibilidad.
La DPVT realizó una intervención con monitoreo y se constató que la ruta se encuentra transitable. Sin embargo, se recomienda circular con extrema precaución para evitar accidentes.
Pronóstico del SMN para Tafí del Valle
La temperatura mínima en Tafí del Valle este domingo fue de -3 °C, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional. La máxima llegará apenas a 3 °C por la tarde y el cielo estará nublado todo el día. Las probabilidades de precipitación ascienden hasta el 10 % y habrá ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora hasta la noche.
Durante la semana se esperan días mucho más cálidos, aunque no calurosos. El lunes la temperatura subirá de los 0 °C, pero no por mucho, porque la mínima será de 1 °C y la máxima de 13 °C. El martes la amplitud térmica será mucho mayor, con una oscilación entre 0 °C y 17 °C. Se esperan días algo nubosos, noches despejadas y nula probabilidad de precipitación.
Desde mitad de la semana, la amplitud térmica será menor, con mínimas que rondarán entre los 4 °C y 6 °C y máximas que irán de los 10 °C a 11 °C, sin grandes cambios. Hasta el sábado, por lo menos, no se anuncian precipitaciones.