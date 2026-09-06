Nevada y con poca visibilidad: Vialidad advierte la presencia de neblina en la ruta a los valles

Durante la semana se esperan días mucho más cálidos, aunque no calurosos. El lunes la temperatura subirá de los 0 °C, pero no por mucho, porque la mínima será de 1 °C y la máxima de 13 °C. El martes la amplitud térmica será mucho mayor, con una oscilación entre 0 °C y 17 °C. Se esperan días algo nubosos, noches despejadas y nula probabilidad de precipitación.