Polémica con una jugadora de Las Leonas en redes: apuntó contra Messi y generó un fuerte revuelo
La capitana del seleccionado argentino de hockey habló sobre el reconocimiento que recibieron después de consagrarse campeonas del mundo y una de sus frases generó todo tipo de interpretaciones en redes. Qué dijo sobre Lionel Messi y las históricas figuras de Las Leonas.
Resumen para apurados
- La capitana de Las Leonas, Vicky Granatto, generó revuelo en redes al restar valor al saludo de Lionel Messi tras consagrarse campeonas del Mundial de hockey.
- Durante una entrevista, la jugadora buscó priorizar a referentes del hockey sobre el fútbol, pero un recorte con una frase inconclusa disparó interpretaciones cruzadas.
- La controversia abrió un debate sobre el reconocimiento al deporte femenino frente al fútbol, marcando las repercusiones tras la obtención de la tercera Copa del Mundo.
Las Leonas todavía disfrutaban de la consagración en el Mundial de hockey cuando una declaración de Vicky Granatto abrió una inesperada polémica en redes sociales. La capitana del seleccionado argentino cuestionó la importancia que algunas integrantes del equipo le dieron al saludo de Lionel Messi y una frase que quedó inconclusa generó todavía más repercusiones.
La jugadora participó de una entrevista junto a referentes históricas del seleccionado y recordó los distintos reconocimientos que recibieron después de conquistar el título. Entre ellos estuvo el mensaje de Messi, quien felicitó públicamente a las campeonas.
Cuando surgió el tema, Granatto respondió con ironía: “A mí me molesta. Todo bien con la Selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi”. Y agregó: “Chicas, es Messi, o sea, no pasa nada”.
La frase de Vicky Granatto que encendió las redes
El comentario rápidamente comenzó a circular y generó distintas interpretaciones. Algunos usuarios entendieron que Granatto había ninguneado a Messi, mientras que otros consideraron que su intención era poner en primer plano a las grandes referentes que construyeron la historia de Las Leonas.
En ese momento, la capitana comenzó a mencionar a algunas de las figuras históricas del hockey argentino: Luciana Aymar, Mercedes Margalot, Cecilia Rognoni y Magdalena Aicega. “Lo importante es que está Lucha, estaba Mechi, estaba Ceci, bueno vos, Magui...”, expresó.
Fue entonces cuando pronunció la frase que terminó convirtiéndose en el centro de la polémica: “Nuestra historia es mucho más grande que la que tienen...”. Granatto no llegó a completar la comparación, pero el fragmento rápidamente se viralizó y abrió un debate sobre a qué hacía referencia con esas palabras.
Las distintas interpretaciones sobre el comentario
Una de las lecturas que apareció en redes fue que la jugadora estaba comparando la historia de Las Leonas con la de la Selección Argentina de fútbol y, por extensión, con la figura de Messi.
Otra interpretación fue diferente: que Granatto hablaba específicamente de la trayectoria del hockey femenino argentino y de las distintas generaciones que llevaron al seleccionado hasta su lugar actual.
La discusión se produjo, además, pocos días después de que Las Leonas conquistaran su tercer Mundial, luego de los títulos obtenidos en 2002 y 2010.
La Selección Argentina de fútbol también cuenta actualmente con tres Copas del Mundo, correspondientes a 1978, 1986 y 2022. Esa coincidencia contribuyó a que la comparación planteada en redes cobrara todavía mayor repercusión.
Más allá de las interpretaciones, el planteo de Granatto apuntaba a reivindicar la historia propia de Las Leonas y el lugar de las figuras que fueron protagonistas de sus grandes conquistas.
Sin embargo, la frase quedó inconclusa y el recorte comenzó a circular por separado de la entrevista completa. Mientras algunos usuarios cuestionaron a la capitana por sus dichos sobre Messi, otros defendieron su postura y señalaron que no había afirmado que Las Leonas fueran mejores que el futbolista.
La declaración, finalmente, quedó abierta a distintas lecturas y se convirtió en uno de los temas más comentados después de la consagración mundial del seleccionado argentino de hockey.