Dos jugadoras de Las Leonas se expresaron en contra de las políticas de Javier Milei: “Por favor no”

Con esa postura, María Victoria Granatto y Silvina D’Elía liquidaron al diputado nacional por medio de sus historias de Instagram. "Porque soy deportista y sin el Estado nacional no podría haber representado nunca a mi país. Porque soy egresada de la Universidad Nacional y, si no hubiese sido pública, no hubiese podido ni pensar en estudiar", comenzó expresando “Vicky” en sus redes.