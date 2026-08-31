El reclamo de la capitana de Las Leonas tras el título mundial: "Necesitamos más inversión en el deporte"

Resumen para apurados
- Al llegar a Ezeiza tras ganar el Mundial 2026, la capitana de Las Leonas, María José Granatto, reclamó al Gobierno mayor inversión y apoyo para el deporte nacional.
- El seleccionado venció por penales a Países Bajos en la final, en un contexto de fuerte ajuste donde el presupuesto deportivo cayó un 56% real respecto a 2023.
- El reclamo expone la preocupación por el futuro del alto rendimiento argentino y la pérdida de competitividad internacional ante la falta de recursos para los atletas.
Con la tercera Copa del Mundo ya en sus manos, Las Leonas regresaron al país y, en medio de los festejos por la consagración, su capitana María José Granatto hizo hincapié en la falta de apoyo e inversión en el deporte durante el gobierno de Javier Milei.
El seleccionado argentino femenino de hockey se consagró campeón mundial tras igualar 1 a 1 con Países Bajos en la final disputada en Amstelveen y imponerse por 3 a 1 en los shoot-outs. Las neerlandesas se habían puesto en ventaja con un gol de Yibbi Jansen, pero Granatto marcó el empate argentino en el último cuarto. En la definición, Cristina Cosentino fue una de las grandes figuras y Argentina conquistó su tercera Copa del Mundo.
Sin embargo, al arribar al país, la capitana del equipo habló con los medios en el aeropuerto de Ezeiza y apuntó contra la falta de respaldo al deporte nacional, consignó el diario "Ámbito".
âNecesitamos mucho mÃ¡s inversiÃ³n en el deporte. El deporte es inclusiÃ³n, es derecho, es igualdad. Y creo que nosotras como equipo intentamos transmitir tambiÃ©n esos valores. Si esto lo hicimos con lo que tenemos, imaginate con mÃ¡s apoyoâ— Marian Herrera (@marianherrrera) August 31, 2026
âð» Majo Granatto, capitana. pic.twitter.com/iR05ezfuUO
“Necesitamos mucho más inversión en el deporte. El deporte es inclusión, es derecho, es igualdad. Y creo que nosotras como equipo intentamos transmitir también esos valores. Si esto lo hicimos con lo que tenemos, imaginate con más apoyo”, aseguró Granatto, capitana de Las Leonas campeonas.
Por otro lado, habló del sacrificio realizado para conseguir el título: “Todos estos años de esfuerzo, años de soñarlo, muchas derrotas también. Muchas derrotas porque hubo que pasarlas para hoy poder levantarla. Y no cambio nada. Todo lo que vivimos, todo lo que trabajamos para que esto sea posible”.
El recorte en el deporte nacional
El Presupuesto 2025 presentado por la administración libertaria trajo un impacto significativo en el deporte argentino, con una reducción en los fondos destinados a distintas áreas del sector.
Según un informe de la consultora “Táctica, laboratorio del deporte argentino”, el presupuesto asignado para la actividad deportiva sufrió una caída del 56% en términos reales en comparación con 2023, el último aprobado por el Congreso de la Nación.
Esto afectó y afectará las condiciones de preparación de los atletas, ampliará la brecha con las potencias deportivas y disminuirá las posibilidades de obtener medallas en competencias internacionales.