El reclamo de la capitana de Las Leonas tras el título mundial: "Necesitamos más inversión en el deporte"

El seleccionado argentino femenino de hockey se consagró campeón mundial tras igualar 1 a 1 con Países Bajos en la final disputada en Amstelveen y imponerse por 3 a 1 en los shoot-outs. Las neerlandesas se habían puesto en ventaja con un gol de Yibbi Jansen, pero Granatto marcó el empate argentino en el último cuarto. En la definición, Cristina Cosentino fue una de las grandes figuras y Argentina conquistó su tercera Copa del Mundo.