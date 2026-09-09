Tres de cada 10 estudiantes de 15 años trabajan en la Argentina: la otra cara del derrumbe en las pruebas PISA

Resumen para apurados
- Casi el 28% de los alumnos argentinos de 15 años trabaja por dinero y falta a clases, según revelaron las pruebas PISA en el marco del retroceso escolar nacional.
- El relevamiento abarcó a 11.000 estudiantes de 412 escuelas del país y expuso una correlación directa entre la necesidad laboral temprana y el ausentismo recurrente.
- Esta vulnerabilidad socioeconómica anticipa mayores dificultades para revertir la caída histórica en los rendimientos pedagógicos y contener la deserción escolar.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium