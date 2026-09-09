SociedadActualidad

Tres de cada 10 estudiantes de 15 años trabajan en la Argentina: la otra cara del derrumbe en las pruebas PISA

Casi el 28% de los estudiantes declaró que realiza alguna tarea por dinero e idéntico porcentaje falta a la escuela de manera recurrente.

PRUEBAS PISA. El relevamiento se hizo durante el año pasado con más de 11.000 alumnos en 412 escuelas del país.
PRUEBAS PISA. El relevamiento se hizo durante el año pasado con más de 11.000 alumnos en 412 escuelas del país. ARCHIVO
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • Casi el 28% de los alumnos argentinos de 15 años trabaja por dinero y falta a clases, según revelaron las pruebas PISA en el marco del retroceso escolar nacional.
  • El relevamiento abarcó a 11.000 estudiantes de 412 escuelas del país y expuso una correlación directa entre la necesidad laboral temprana y el ausentismo recurrente.
  • Esta vulnerabilidad socioeconómica anticipa mayores dificultades para revertir la caída histórica en los rendimientos pedagógicos y contener la deserción escolar.
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