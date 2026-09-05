Los Pumas y Australia igualaron 28-28 en un partidazo en Mendoza

Final del partido
Los Pumas y Australia no se sacaron ventajas
Argentina envió la pelota al touch en la última jugada y el partido terminó en Mendoza. Los Pumas y los Wallabies igualaron 28-28.
Try penal para Australia y amarilla para Carreras
Santiago Carreras cometió una infracción para evitar el try de los Wallabies y recibió la tarjeta amarilla. El árbitro sancionó try penal y Australia igualó el partido: 28-28.
Cinti deja a Los Pumas con uno menos
Lucio Cinti cortó un pase con el brazo y, tras la revisión de la jugada, recibió la tarjeta amarilla. Argentina jugará diez minutos con un hombre menos.
Matera da vuelta el partido
Pablo Matera atravesó la defensa australiana y apoyó su segundo try de la tarde, luego de una gran jugada de Nicolás Roger. Santiago Carreras convirtió y Los Pumas pasan a ganar 28-21.
Ruiz devuelve la paridad
Los Pumas insistieron hasta llegar al try de Ignacio “Coco” Ruiz, con el empuje de Efraín Elías. Santiago Carreras convirtió y el partido vuelve a estar igualado: 21-21.
Australia vuelve a tomar ventaja
Los Wallabies marcaron en su primera ofensiva del segundo tiempo. Fraser McReight apoyó tras una serie de avances cerca del ingoal argentino y Australia pasó a ganar 21-14.
Sin cambios para el complemento
Los mismos 15 jugadores que cerraron el primer tiempo salieron a disputar la segunda parte. Felipe Contepomi reserva las variantes para más adelante.
Mendy empata el partido antes del descanso
Tras un line bien aprovechado, Ignacio Mendy recibió en velocidad, rompió la defensa y apoyó sin oposición. Santiago Carreras convirtió y Los Pumas igualaron 14-14 antes de la chicharra.
Matera descuenta para Los Pumas
Argentina eligió jugar, sostuvo la posesión y llegó al try junto a los palos. Pablo Matera apoyó su cuarto try frente a Australia y Santiago Carreras convirtió: Los Pumas pierden 14-7.
Australia aprovecha la ventaja numérica
Max Jorgensen apoyó el segundo try de los Wallabies por la izquierda, con un jugador más por la amarilla de Molina. Lonergan convirtió y Australia estiró la diferencia: gana 14-0.
Amarilla para Molina
Tras una advertencia previa, Franco Molina volvió a cometer una infracción y fue amonestado. Los Pumas jugarán con un hombre menos durante los próximos diez minutos.
Los Wallabies fuerzan el error argentino
Moro cometió un knock-on y Australia recuperó la posesión. Como en Jujuy, el equipo visitante presiona al portador de la pelota y obliga a Los Pumas a equivocarse.
Australia golpea primero
Harry Wilson quebró la defensa de Los Pumas y apoyó el primer try del partido. Lonergan acertó la conversión y adelantó 7-0 a los Wallabies.
El TMO salva a Los Pumas
El árbitro anuló el try de Australia luego de revisar la jugada en el video. El partido se reanuda con un line para el seleccionado argentino.
La “ola” anima la espera en el Malvinas Argentinas
Mientras los médicos atienden a un jugador australiano, el público argentino aprovecha la pausa para hacer la tradicional “ola”, popularizada durante el Mundial de México 1986.
Los Wallabies resisten el avance argentino
Los Pumas se instalaron en campo rival, pero todavía no lograron abrir el marcador. Australia sostuvo la presión y recuperó la pelota en un maul.
Los Pumas presionan desde el inicio
Daugunu falló al controlar la patada inicial y Argentina tendrá un scrum muy cerca del ingoal australiano en la primera acción del partido.
Los 15 elegidos por Wallabies
El equipo australiano está confirmado para jugar la revancha contra los Pumas en el Malvinas Argentinas. Los Wallabies saldrán a la cancha con el siguiente XV: Tom Wright; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Suaalii, Len Ikitau y Filipo Daugunu; Ben Donaldson y Ryan Lonergan; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán) y Rob Valetini; Jeremy Williams y Josh Canham; Taniela Tupou, Billy Pollard y Angus Bell.
La formación de los Pumas
Con la principal novedad de Nicolás Roger como número 10, Felipe Contepomi definió a los siguientes titulares para jugar con Australia: Santiago Carreras; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Nicolás Roger y Simón Benítez Cruz; Guido Petti Pagadizábal, Joaquín Moro y Pablo Matera (capitán); Efraín Elías y Franco Molina; Pedro Delgado, Ignacio Ruiz y Boris Wenger.
Lo que tenés que saber
Los Pumas vuelven a presentarse ante su público y afrontan una exigente prueba frente a Australia en Mendoza. El partido comienza a las 18 y se disputa en el estadio Malvinas Argentinas. Seguí en vivo las formaciones, las incidencias, el resultado y todo lo que deje el encuentro.