Los Pumas y Australia igualaron 28-28 en un partidazo en Mendoza

18:01 hs

Los 15 elegidos por Wallabies

El equipo australiano está confirmado para jugar la revancha contra los Pumas en el Malvinas Argentinas. Los Wallabies saldrán a la cancha con el siguiente XV: Tom Wright; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Suaalii, Len Ikitau y Filipo Daugunu; Ben Donaldson y Ryan Lonergan; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán) y Rob Valetini; Jeremy Williams y Josh Canham; Taniela Tupou, Billy Pollard y Angus Bell.