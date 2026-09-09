Monotributo y fiscalización de ARCA: cómo son los controles y de cuánto son las multas

Por otra parte, la normativa prevé un beneficio para quienes decidan no litigar contra la decisión del organismo fiscal. En caso de que el contribuyente acepte la resolución y no presente una apelación dentro de los 15 días posteriores a la notificación, la multa pecuniaria se reduce de pleno derecho al 25%, lo cual representa un descuento del 50% sobre el valor total de la sanción inicial.