SociedadActualidad

Monotributo y fiscalización de ARCA: cómo son los controles y de cuánto son las multas

Tras la actualización de escalas, ARCA analiza compras, billeteras virtuales e ingresos para reubicar a quienes superen los límites. Qué montos exige reclamar y los plazos para reducir la multa.

Monotributo y fiscalización de ARCA: cómo son los controles y de cuánto son las multas
Fuente: ARCA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la recategorización, ARCA inició fiscalizaciones a monotributistas en Argentina para verificar si sus gastos e ingresos reales coinciden con la escala declarada.
  • El organismo cruza datos de facturación, acreditaciones bancarias, billeteras virtuales y consumos con tarjetas para reubicar de oficio a quienes superaron los topes.
  • Los contribuyentes detectados enfrentarán ajustes de deuda y multas, con una reducción del 50% de la sanción si aceptan la recategorización sin apelar en 15 días.
Resumen generado con IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó una etapa de fiscalización sobre la situación fiscal de los pequeños contribuyentes luego del cierre del período de recategorización del Monotributo. El objetivo principal de estos controles consiste en verificar de forma sistémica si la escala declarada por cada persona coincide con su nivel de actividad real, contemplando la aplicación de sanciones en caso de detectar omisiones o inexactitudes.

Cuánto dinero se puede transferir en septiembre de 2026 sin quedar alcanzado por los controles de ARCA

Cuánto dinero se puede transferir en septiembre de 2026 sin quedar alcanzado por los controles de ARCA

Cuando el organismo identifica que el monotributista debió haberse ubicado en una categoría superior o no realizó la actualización obligatoria, suele avanzar con la denominada recategorización de oficio. Mediante este procedimiento, la entidad reajusta la posición del contribuyente de forma automática, reclama la liquidación de las diferencias adeudadas y cuenta con la facultad de aplicar multas.

ARCA confirmó las fechas de pago y los montos del Monotributo para septiembre

ARCA confirmó las fechas de pago y los montos del Monotributo para septiembre

ARCA cambia el regimen de multas para despejar zonas grises en la recategorización del monotributo

Para determinar si existen diferencias significativas entre los ingresos declarados y la categoría asignada, Arca realiza un monitoreo integral sobre la facturación emitida, los consumos y los activos registrados a nombre del contribuyente.

Entre los parámetros evaluados por el organismo fiscal se encuentran:

  • Acreditaciones bancarias y billeteras virtuales: Consiste en el total de dinero ingresado en cuentas bancarias, de pago o plataformas digitales durante los últimos 12 meses.
  • Facturación electrónica acumulada: Corresponde a la suma del monto total de los comprobantes emitidos a lo largo del año.
  • Compras y gastos operativos: Contempla la adquisición de insumos, bienes o servicios vinculados al desarrollo de la actividad económica, tales como el consumo de energía o alquileres comerciales.
  • Gastos personales e inmuebles: Registra los consumos realizados con tarjetas de crédito y débito, además de alquileres personales, entre otros rubros.
  • Ajuste automático de categoría: Si la suma total de las compras y gastos detectados supera los límites de la categoría inscripta, el organismo presume un margen de ingresos brutos mayor (sumando entre un 20% y un 30% a los valores encontrados) para reubicar al contribuyente o proceder a su exclusión.

Por otra parte, la normativa prevé un beneficio para quienes decidan no litigar contra la decisión del organismo fiscal. En caso de que el contribuyente acepte la resolución y no presente una apelación dentro de los 15 días posteriores a la notificación, la multa pecuniaria se reduce de pleno derecho al 25%, lo cual representa un descuento del 50% sobre el valor total de la sanción inicial.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
ARCA puede embargar el dinero de las billeteras virtuales: cuándo y cómo lo hace

ARCA puede embargar el dinero de las billeteras virtuales: cuándo y cómo lo hace

Cuánto dinero se puede transferir en septiembre de 2026 sin quedar alcanzado por los controles de ARCA

Cuánto dinero se puede transferir en septiembre de 2026 sin quedar alcanzado por los controles de ARCA

ARCA confirmó las fechas de pago y los montos del Monotributo para septiembre

ARCA confirmó las fechas de pago y los montos del Monotributo para septiembre

Lo más popular
La única certeza es la incertidumbre política
1

La única certeza es la incertidumbre política

Los desafíos de la nueva conducción de la UNT: del boleto estudiantil a la Inteligencia Artificial en las aulas
2

Los desafíos de la nueva conducción de la UNT: del boleto estudiantil a la Inteligencia Artificial en las aulas

Lluvias, tormentas y un fuerte descenso de la temperatura: así estará el tiempo en Tucumán desde el jueves
3

Lluvias, tormentas y un fuerte descenso de la temperatura: así estará el tiempo en Tucumán desde el jueves

Cartas de lectores: Camino del Perú
4

Cartas de lectores: Camino del Perú

Ricardo Kirschbaum, periodista: “Mientras nos atacan y nos insultan tenemos que hacer bien nuestro trabajo”
5

Ricardo Kirschbaum, periodista: “Mientras nos atacan y nos insultan tenemos que hacer bien nuestro trabajo”

Ranking notas premium
¿Llegó el fin de los llamados nuevos ricos de Tucumán?
1

¿Llegó el fin de los llamados "nuevos ricos" de Tucumán?

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento
2

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: No ganó ni en su barrio
3

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: "No ganó ni en su barrio"

La única certeza es la incertidumbre política
4

La única certeza es la incertidumbre política

Condenan a una ART a pagar una indemnización millonaria y a brindar asistencia médica vitalicia a un policía accidentado
5

Condenan a una ART a pagar una indemnización millonaria y a brindar asistencia médica vitalicia a un policía accidentado

Más Noticias
Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Murió Chiche Gelblung: los problemas de salud que atravesó durante 2026

Murió Chiche Gelblung: los problemas de salud que atravesó durante 2026

Murió Chiche Gelblung a los 82 años

Murió Chiche Gelblung a los 82 años

Chiche Gelblung y Cristina Seoane: la historia de amor que atravesó infidelidades, peleas y 45 años juntos

Chiche Gelblung y Cristina Seoane: la historia de amor que atravesó infidelidades, peleas y 45 años juntos

Tucumán otra vez bajo alerta amarilla por viento Zonda: cuáles serán las zonas más afectadas

Tucumán otra vez bajo alerta amarilla por viento Zonda: cuáles serán las zonas más afectadas

Nueva variante de COVID-19 en Argentina: qué se sabe y qué riesgos tiene

Nueva variante de COVID-19 en Argentina: qué se sabe y qué riesgos tiene

Alerta amarilla para es miércoles 9 de septiembre: hay nueve provincias afectadas por viento, lluvias, nieve y Zonda

Alerta amarilla para es miércoles 9 de septiembre: hay nueve provincias afectadas por viento, lluvias, nieve y Zonda

Cartas de lectores: Camino del Perú

Cartas de lectores: Camino del Perú

Comentarios