Cuánto dinero se puede transferir en septiembre de 2026 sin quedar alcanzado por los controles de ARCA

Asimismo, la reglamentación contempla restricciones operativas para otras transacciones dentro del sistema financiero. Los retiros de efectivo cuentan con un tope establecido desde $10 millones aplicable tanto a individuos como a empresas, en tanto que para constituciones de plazos fijos e inversiones en el mercado bursátil la escala parte desde los $100 millones para personas físicas.