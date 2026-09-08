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Subastan consolas PlayStation 5 desde $350.000: cómo participar en el remate de la ARCA

El organismo remata un lote de 35 dispositivos decomisados por la Aduana.

Subastan consolas PlayStation 5 desde $350.000: cómo participar en el remate de la ARCA
Fuente: Xataca
Hace 3 Hs

La ARCA llevará adelante una nueva subasta de productos electrónicos incautados por la DGA. En esta oportunidad, el remate reunirá un lote total de 35 consolas PlayStation 5.

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Los dispositivos pertenecen a la firma Sony y salen al remate electrónico con una base estipulada en $350.000 por cada unidad. Cada uno de los lotes a comercializar incluye una consola PlayStation 5 acompañada por un único mando, sin juegos integrados.

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Cómo será la subasta de ARCA de PlayStation

La medida quedó oficializada mediante las Disposiciones 69/2026 y 33/2026 del Boletín Oficial, dentro de los procedimientos habituales para liberar espacio en depósitos fiscales y sumar ingresos a las arcas públicas mediante la venta de mercadería incautada en pasos fronterizos. ARCA confirmó que la subasta pública iniciará el jueves 24 de septiembre a las 11 horas mediante el portal digital del Banco Ciudad, institución designada para gestionar las ofertas y adjudicar los productos.

Desde la entidad bancaria remarcaron que los bienes salen a la venta en el estado de conservación exacto en el que figuran exhibidos. Por esta razón, se aconseja a cada participante revisar en detalle la ficha técnica, fotos y notas aclaratorias de cada lote dentro de la web antes de realizar una propuesta económica.

Cómo se puede participar en la subasta de PlayStation 5 de ARCA

El trámite es completamente virtual y cualquier persona interesada puede participar. Para sumarse a la subasta, se requiere seguir una serie de pasos previos en la plataforma oficial del Banco Ciudad.

  • Registro: Es fundamental poseer una cuenta de usuario dentro del portal de autogestión de remates de la entidad bancaria.
  • Suscripción: Se debe acceder al remate específico de Arca o Aduana y formalizar la inscripción para las consolas PlayStation 5.
  • Depósito de garantía: Corresponde abonar una caución preventiva, habitualmente fija entre el 10% y el 20% sobre la base, con uno o dos días de anticipación. Dicha suma se devuelve si la propuesta no resulta ganadora.
  • Habilitación: Tras confirmar la acreditación del saldo y la información personal, queda todo listo para enviar ofertas en directo durante la jornada.
  • Comisión bancaria: La entidad aplica un arancel sobre el precio de venta adjudicado (por lo general del 10% más IVA).
  • Impuestos: La adquisición puede sumar alícuotas impositivas extras vinculadas con el régimen de importación o aduana.
  • Retiro y traslado: Cada ganador o representante designado debe retirar el producto en el depósito aduanero correspondiente, asumiendo la logística del envío.
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