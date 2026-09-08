Subastan consolas PlayStation 5 desde $350.000: cómo participar en el remate de la ARCA

Cómo será la subasta de ARCA de PlayStation

La medida quedó oficializada mediante las Disposiciones 69/2026 y 33/2026 del Boletín Oficial, dentro de los procedimientos habituales para liberar espacio en depósitos fiscales y sumar ingresos a las arcas públicas mediante la venta de mercadería incautada en pasos fronterizos. ARCA confirmó que la subasta pública iniciará el jueves 24 de septiembre a las 11 horas mediante el portal digital del Banco Ciudad, institución designada para gestionar las ofertas y adjudicar los productos.