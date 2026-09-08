Subastan consolas PlayStation 5 desde $350.000: cómo participar en el remate de la ARCA

La ARCA llevará adelante una nueva subasta de productos electrónicos incautados por la DGA. En esta oportunidad, el remate reunirá un lote total de 35 consolas PlayStation 5.
Los dispositivos pertenecen a la firma Sony y salen al remate electrónico con una base estipulada en $350.000 por cada unidad. Cada uno de los lotes a comercializar incluye una consola PlayStation 5 acompañada por un único mando, sin juegos integrados.
Cómo será la subasta de ARCA de PlayStation
La medida quedó oficializada mediante las Disposiciones 69/2026 y 33/2026 del Boletín Oficial, dentro de los procedimientos habituales para liberar espacio en depósitos fiscales y sumar ingresos a las arcas públicas mediante la venta de mercadería incautada en pasos fronterizos. ARCA confirmó que la subasta pública iniciará el jueves 24 de septiembre a las 11 horas mediante el portal digital del Banco Ciudad, institución designada para gestionar las ofertas y adjudicar los productos.
Desde la entidad bancaria remarcaron que los bienes salen a la venta en el estado de conservación exacto en el que figuran exhibidos. Por esta razón, se aconseja a cada participante revisar en detalle la ficha técnica, fotos y notas aclaratorias de cada lote dentro de la web antes de realizar una propuesta económica.
Cómo se puede participar en la subasta de PlayStation 5 de ARCA
El trámite es completamente virtual y cualquier persona interesada puede participar. Para sumarse a la subasta, se requiere seguir una serie de pasos previos en la plataforma oficial del Banco Ciudad.
- Registro: Es fundamental poseer una cuenta de usuario dentro del portal de autogestión de remates de la entidad bancaria.
- Suscripción: Se debe acceder al remate específico de Arca o Aduana y formalizar la inscripción para las consolas PlayStation 5.
- Depósito de garantía: Corresponde abonar una caución preventiva, habitualmente fija entre el 10% y el 20% sobre la base, con uno o dos días de anticipación. Dicha suma se devuelve si la propuesta no resulta ganadora.
- Habilitación: Tras confirmar la acreditación del saldo y la información personal, queda todo listo para enviar ofertas en directo durante la jornada.
- Comisión bancaria: La entidad aplica un arancel sobre el precio de venta adjudicado (por lo general del 10% más IVA).
- Impuestos: La adquisición puede sumar alícuotas impositivas extras vinculadas con el régimen de importación o aduana.
- Retiro y traslado: Cada ganador o representante designado debe retirar el producto en el depósito aduanero correspondiente, asumiendo la logística del envío.