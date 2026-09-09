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Hallazgo histórico: descubren una tumba intacta de 600 años con 38 esqueletos

Un grupo de arqueólogos halló en la costa del Pacífico una estructura de barro sin saquear con entierros de la élite chimú, armas de metal, artefactos de oro y piezas cerámicas de incalculable valor.

La tumba colectiva fue descubierta hace unas semanas en Chan Chan, capital del Imperio Chimú.
La tumba colectiva fue descubierta hace unas semanas en Chan Chan, capital del Imperio Chimú. Imagen: EPA/BBC
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Arqueólogos hallaron recientemente en Chan Chan, Perú, una tumba intacta de 600 años con 38 esqueletos de la élite chimú en el marco de excavaciones científicas.
  • La estructura de barro tiene cinco cámaras con armas, oro y 200 vasijas. A diferencia de otros sitios saqueados, este complejo preincaico se mantuvo intacto seis siglos.
  • El hallazgo permitirá a los investigadores analizar los patrones funerarios y la jerarquía divina chimú a partir de restos conservados en su contexto original.
Resumen generado con IA

Mientras el mundo cambiaba acelerado en avances tecnológicos, en nuevos modelos económicos, guerras, internet y nuevas tendencias de vestimenta, por debajo, el planeta aún era una posesión de la cultura chimú. Las élites no eran empresarios de plataformas de e-commerce o autos inteligentes, sino líderes iluminados por los dioses o llegados desde las profundidades de los océanos para fundar pueblos enteros. Allá abajo, intacta a los arrebatos descorteses del tiempo, se encuentra parte de esta sociedad con 5 cámaras, 38 tumbas y el prestigio de un personaje de élite de la época de hace 600 años en Perú.

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Un grupo de arqueólogos halló en Perú un tesoro detenido en el tiempo: una estructura de barro de 17 metros por lado y unos cinco metros de alto que alberga el complejo funerario donde descansan los restos de la cultura Chimú, una civilización precolombina y una de las más sofisticadas antes de la llegada de los Incas, quienes luego establecieron su poder sobre este pueblo. Ahora, tras meses de excavaciones, los especialistas hallaron un hito histórico, un asentamiento rebosante de artefactos metálicos propios de aquella población sobresaliente por sus trabajos en alfarería.

Un complejo funerario intacto tras seis siglos

Ubicado en el norte del país, a unos 500 kilómetros de Lima y en las inmediaciones de Chan Chan —antigua capital del reino Chimú—, el recinto mantuvo ocultos sus secretos durante seis siglos. A diferencia de otros hallazgos arqueológicos de la zona que sufrieron el saqueo y la destrucción sistemática desde la época colonial, este complejo funerario se conservó prácticamente inalterado, ofreciendo a la ciencia una ventana directa y cristalina hacia el pasado.

Durante las excavaciones desarrolladas en los últimos meses, el equipo liderado por el arqueólogo Jorge Meneses desenterró la imponente edificación de adobe dividida en cinco compartimentos. Allí yacían los restos humanos de al menos 38 sujetos junto a un conjunto de piezas de valor incalculable: armas de metal, artefactos de cobre y oro, y alrededor de 200 vasijas de cerámica de color negro decoradas con pigmentos rojos.

Parte del hallazgo incluye 200 vasijas de cerámica de color negro con pigmentos rojos. Parte del hallazgo incluye 200 vasijas de cerámica de color negro con pigmentos rojos. Imagen: EPA/BBC

Rituales de élite y el estatus divino de los gobernantes

Todo el diseño de la estructura respondía a un propósito de máxima jerarquía social y religiosa. "La edificación fue diseñada para un personaje de la élite cuya cámara principal ha permanecido sellada por casi 600 años, hasta que nosotros nos topamos con ella", explicó el propio Meneses a la BBC. En Chan Chan, los miembros de la clase gobernante solían ser sepultados en bases funerarias integradas dentro de grandes construcciones de arcilla, reforzando la noción del estatus divino o privilegiado del gobernante.

La civilización chimú floreció en la costa norte peruana entre los años 900 y 1470 d. C., consolidándose como el sistema político más extenso del territorio antes del dominio incaico. En su época de mayor esplendor, su influencia dominaba una franja costera de aproximadamente 1.000 kilómetros sobre el océano Pacífico, extendiéndose desde los límites entre Perú y Ecuador hasta la actual zona de Lima.

Una ventana prístina para la arqueología peruana

Este desentierro no solo impacta por la abundancia y belleza de sus artefactos, sino también por el contexto prístino en el que se preservó cada elemento. Según precisó Meneses, el yacimiento posee un "valor excepcional para la arqueología peruana porque va a permitir comprender los patrones funerarios de estos restos". Y concluyó sobre la trascendencia científica de la revelación: "Tenemos la oportunidad de estudiar los cuerpos y artefactos tal y como fueron depositados dentro de esta plataforma".

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