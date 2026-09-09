Hallazgo histórico: descubren una tumba intacta de 600 años con 38 esqueletos

Un grupo de arqueólogos halló en Perú un tesoro detenido en el tiempo: una estructura de barro de 17 metros por lado y unos cinco metros de alto que alberga el complejo funerario donde descansan los restos de la cultura Chimú, una civilización precolombina y una de las más sofisticadas antes de la llegada de los Incas, quienes luego establecieron su poder sobre este pueblo. Ahora, tras meses de excavaciones, los especialistas hallaron un hito histórico, un asentamiento rebosante de artefactos metálicos propios de aquella población sobresaliente por sus trabajos en alfarería.