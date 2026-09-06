El decágono de Saturno: descubren un colosal misterio geométrico en el polo sur

A diferencia de la inmovilidad que caracteriza a la figura de seis lados, la nueva formación viaja lentamente hacia el este. El autor principal del estudio, Agustín Sánchez-Lavega, explicó que la aparición de estos polígonos demuestra que el célebre sistema boreal no es tan extraordinario como se creía anteriormente. Los detalles de la investigación aparecieron publicados recientemente en la prestigiosa revista Science Advances.