El decágono de Saturno: descubren un colosal misterio geométrico en el polo sur

Resumen para apurados
- Astrónomos liderados por expertos españoles descubrieron en 2023 un decágono nuboso en el polo sur de Saturno, un hallazgo que redefine el clima en gigantes gaseosos.
- El fenómeno se detectó vía el telescopio Hubble. La estructura de amoníaco mide 16.700 km por lado y estuvo oculta seis años debido a la inclinación del planeta.
- La corriente permitirá comparar patrones climáticos con Júpiter y evaluar la estabilidad de estas formaciones poligonales mediante un monitoreo astronómico continuo.
Un sorprendente hallazgo espacial revolucionó a la comunidad científica internacional tras la detección de una colosal estructura geométrica en los extremos helados de Saturno. El fenómeno meteorológico consiste en una corriente nubosa de diez lados, la cual adorna el polo sur del planeta de los anillos. Esta formación permaneció oculta a la mirada humana durante casi seis años debido a la inclinación de esta esfera gaseosa.
El telescopio espacial Hubble capturó las primeras imágenes de la inmensa anomalía durante sus observaciones del año 2023. Un grupo de investigadores bajo liderazgo español analizó estos datos y confirmó la existencia de este decágono atmosférico compuesto por amoníaco congelado. El descubrimiento desmitificó la idea de que estas particulares figuras rectas resultaban exclusivas de la región septentrional del cuerpo celeste.
Un gigante geométrico en movimiento constante
La magnitud de esta perturbación atmosférica supera cualquier expectativa previa de los expertos. Uno solo de sus bordes mide aproximadamente 16.700 kilómetros de extensión, lo que equivale a más de 10.000 millas. Las dimensiones totales posicionan a este decágono como una estructura mucho más grande e inestable en comparación con el tradicional hexágono del norte saturniano.
A diferencia de la inmovilidad que caracteriza a la figura de seis lados, la nueva formación viaja lentamente hacia el este. El autor principal del estudio, Agustín Sánchez-Lavega, explicó que la aparición de estos polígonos demuestra que el célebre sistema boreal no es tan extraordinario como se creía anteriormente. Los detalles de la investigación aparecieron publicados recientemente en la prestigiosa revista Science Advances.
Vientos extremos y misterios por resolver
El astrofísico Leigh Fletcher, perteneciente a la Universidad de Leicester, midió la velocidad de los vientos asociados a la corriente utilizando el instrumento Very Large Telescope ubicado en territorio chileno. Los científicos esperan descubrir si existe alguna relación directa con los ciclones de Júpiter, los cuales también muestran organizaciones poligonales. La comparación de ambos extremos del astro facilitará la comprensión de los patrones climáticos en gigantes gaseosos.
Actualmente persiste la incertidumbre sobre la longevidad del decágono frente a la estabilidad del hexágono, visible durante más de cuatro décadas. Aquel lapso temporal supera largamente un año de Saturno, equivalente a treinta años de evolución meteorológica en la Tierra. Por ahora, los observadores astronómicos confirmaron que la magnífica figura de diez lados continúa vigente y bajo estrecha vigilancia.