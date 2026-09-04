Hallaron muerto en Colombia a un bartender argentino

Resumen para apurados
- Hallaron muerto en Montería, Colombia, al bartender argentino Pablo Carrizo Hryc tras sufrir un presunto accidente vial mientras viajaba desde Medellín.
- Carrizo desapareció el 18 de agosto al salir de Medellín hacia Cartagena, donde residía con su familia. Era un reconocido referente y formador en coctelería regional.
- La policía investiga si una falla mecánica causó el siniestro, mientras la comunidad gastronómica internacional despide con pesar a una figura clave del sector.
La búsqueda de Pablo Carrizo Hryc, el bartender argentino que era buscado desde el 18 de agosto en Colombia, terminó de la peor manera. Las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, en la región del Caribe colombiano.
Carrizo, reconocido internacionalmente por su trayectoria en el mundo de la coctelería y por su trabajo como embajador de la World Class Competition Colombia Master, había sido visto por última vez en el barrio El Poblado, al sur de Medellín.
En esa ciudad se encontraba realizando una consultoría para el restaurante de un hotel. Según informaron sus allegados, después de finalizar su trabajo salió del establecimiento con destino a Cartagena, donde residía junto a su esposa y su hija.
Los primeros informes indican que Carrizo habría muerto en un accidente de tránsito mientras se trasladaba por la ruta que conecta Medellín con Cartagena. Sin embargo, las autoridades todavía investigan las circunstancias del hecho y analizan, entre otras hipótesis, si pudo haber existido una falla mecánica en el vehículo en el que viajaba.
Quién era Pablo Carrizo Hryc
Carrizo se definía a sí mismo como un "argentino con corazón colombiano". Su trayectoria profesional estuvo vinculada durante años con la coctelería y la industria hotelera.
Se formó en coctelería clásica y moderna, gerencia de bares, sommelier y cocina. Además, obtuvo el título de licenciado en Administración de Empresas Hoteleras en la Universidad de Morón, en Buenos Aires.
A lo largo de su carrera trabajó en discotecas, bares, hoteles y resorts de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Uruguay y Venezuela.
Su actividad profesional también incluyó la colaboración con artículos especializados para revistas y diarios de Argentina y Colombia, donde aportó sus conocimientos sobre el mundo de las bebidas, la gastronomía y la hotelería.
En 2011 regresó a Colombia como líder de la World Class Competition, una función que contribuyó a consolidar su prestigio dentro de la industria de la coctelería y la hotelería.
Conmoción entre sus colegas y amigos
La desaparición de Carrizo había generado preocupación entre sus allegados, colegas y amigos, quienes participaron activamente de la búsqueda desde que se perdió contacto con él.
El hallazgo de su cuerpo provocó conmoción en el ámbito gastronómico y de la coctelería, tanto en Colombia como entre quienes compartieron con él distintos momentos de su extensa trayectoria profesional.
Mientras continúan las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y cuáles fueron las causas de su muerte, sus colegas y amigos despiden a un profesional que desarrolló buena parte de su carrera entre distintos países de América y Europa y que había hecho de Colombia uno de los principales destinos de su vida personal y laboral.