Mundo

Hallaron muerto en Colombia a un bartender argentino

Pablo Carrizo Hryc había desaparecido el 18 de agosto después de salir de El Poblado, en Medellín. Su cuerpo fue hallado en Montería.

PABLO CARRIZO HRYC. Había desaparecido el 18 de agosto después de salir de El Poblado, en Medellín.
PABLO CARRIZO HRYC. Había desaparecido el 18 de agosto después de salir de El Poblado, en Medellín.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Hallaron muerto en Montería, Colombia, al bartender argentino Pablo Carrizo Hryc tras sufrir un presunto accidente vial mientras viajaba desde Medellín.
  • Carrizo desapareció el 18 de agosto al salir de Medellín hacia Cartagena, donde residía con su familia. Era un reconocido referente y formador en coctelería regional.
  • La policía investiga si una falla mecánica causó el siniestro, mientras la comunidad gastronómica internacional despide con pesar a una figura clave del sector.
Resumen generado con IA

La búsqueda de Pablo Carrizo Hryc, el bartender argentino que era buscado desde el 18 de agosto en Colombia, terminó de la peor manera. Las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, en la región del Caribe colombiano.

Carrizo, reconocido internacionalmente por su trayectoria en el mundo de la coctelería y por su trabajo como embajador de la World Class Competition Colombia Master, había sido visto por última vez en el barrio El Poblado, al sur de Medellín.

En esa ciudad se encontraba realizando una consultoría para el restaurante de un hotel. Según informaron sus allegados, después de finalizar su trabajo salió del establecimiento con destino a Cartagena, donde residía junto a su esposa y su hija.

Los primeros informes indican que Carrizo habría muerto en un accidente de tránsito mientras se trasladaba por la ruta que conecta Medellín con Cartagena. Sin embargo, las autoridades todavía investigan las circunstancias del hecho y analizan, entre otras hipótesis, si pudo haber existido una falla mecánica en el vehículo en el que viajaba.

Quién era Pablo Carrizo Hryc

Carrizo se definía a sí mismo como un "argentino con corazón colombiano". Su trayectoria profesional estuvo vinculada durante años con la coctelería y la industria hotelera.

Se formó en coctelería clásica y moderna, gerencia de bares, sommelier y cocina. Además, obtuvo el título de licenciado en Administración de Empresas Hoteleras en la Universidad de Morón, en Buenos Aires.

A lo largo de su carrera trabajó en discotecas, bares, hoteles y resorts de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Uruguay y Venezuela.

Su actividad profesional también incluyó la colaboración con artículos especializados para revistas y diarios de Argentina y Colombia, donde aportó sus conocimientos sobre el mundo de las bebidas, la gastronomía y la hotelería.

En 2011 regresó a Colombia como líder de la World Class Competition, una función que contribuyó a consolidar su prestigio dentro de la industria de la coctelería y la hotelería.

Conmoción entre sus colegas y amigos

La desaparición de Carrizo había generado preocupación entre sus allegados, colegas y amigos, quienes participaron activamente de la búsqueda desde que se perdió contacto con él.

El hallazgo de su cuerpo provocó conmoción en el ámbito gastronómico y de la coctelería, tanto en Colombia como entre quienes compartieron con él distintos momentos de su extensa trayectoria profesional.

Mientras continúan las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y cuáles fueron las causas de su muerte, sus colegas y amigos despiden a un profesional que desarrolló buena parte de su carrera entre distintos países de América y Europa y que había hecho de Colombia uno de los principales destinos de su vida personal y laboral.

Temas Colombia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera
2

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras
3

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Qué opinan los vecinos y los turistas sobre el nuevo Paseo Alberdi
4

Qué opinan los vecinos y los turistas sobre el nuevo Paseo Alberdi

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
5

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Ranking notas premium
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
2

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten
3

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
4

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: No eran caniches, sino gatos
5

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: "No eran caniches, sino gatos"

Más Noticias
Qué opinan los vecinos y los turistas sobre el nuevo Paseo Alberdi

Qué opinan los vecinos y los turistas sobre el nuevo Paseo Alberdi

La respuesta de Reino Unido luego de los anuncios de Milei: Los isleños deciden ser británicos

La respuesta de Reino Unido luego de los anuncios de Milei: "Los isleños deciden ser británicos"

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera

Qué es Sea Lion, el proyecto para extraer petróleo de las Islas Malvinas

Qué es Sea Lion, el proyecto para extraer petróleo de las Islas Malvinas

Nuevo descenso de temperatura: la mínima llegará a 7 °C en San Miguel de Tucumán este fin de semana

Nuevo descenso de temperatura: la mínima llegará a 7 °C en San Miguel de Tucumán este fin de semana

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

Comentarios