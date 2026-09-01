Cerros rojos, artesanías y paisajes increíbles: el pueblo del norte ideal para una escapada

Un marco natural de adobe, paja y cerámica al sol

El entorno natural abraza a Casira en un marco de aridez impactante, donde el horizonte se confunde con los cerros rojizos y la vastedad de la Puna. Su nombre —que en la acepción indígena remite a un "conglomerado de ranchos"— refleja la autenticidad arquitectónica del poblado: viviendas sencillas construidas de adobe y paja que parecen nacer del mismo suelo. Entre sus calles austeras, rodeadas por la vegetación propia de la altura, sobresalen la Escuela N° 146, una pequeña iglesia, un centro de salud y la hostería local, además del contraste visual constante que aportan las vasijas alineadas al sol en los patios y frentes de las casas.