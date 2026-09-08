Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 9 de septiembre

Resumen para apurados
- El SMN prevé para este miércoles 9 en Tucumán una jornada templada, con 23°C de máxima y posibles chaparrones nocturnos debido al ingreso de inestabilidad.
- El día iniciará fresco con 8°C de mínima y cielo parcialmente nublado, templándose hacia la tarde con vientos leves del este que rotarán hacia la noche.
- Hacia la noche habrá hasta un 40% de probabilidad de lluvias con 18°C, lo que podría condicionar el cierre de la jornada y las actividades al aire libre.
El miércoles se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables en San Miguel de Tucumán. La mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 23°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
El tiempo en Tucumán este miércoles 9 de septiembre se presentará con condiciones agradables y una jornada que irá de fresca a templada. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la madrugada la temperatura rondará los 8°C, mientras que durante la mañana ascenderá hasta los 13°C.
Cómo estará el tiempo este miércoles en Tucumán
Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura será de alrededor de 8°C. Los vientos soplarán del sudoeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Por la mañana, se espera cielo algo nublado y una temperatura cercana a los 13°C. El viento será leve, con dirección predominante del sudoeste y velocidades de entre 0 y 2 km/h.
Hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura llegará a unos 23°C. El viento rotará al este y podría alcanzar velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Durante la noche, las condiciones cambiarán y podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 18°C.
El pronóstico para Tucumán, hora por hora
Madrugada: parcialmente nublado, 8°C.
Mañana: algo nublado, 13°C.
Tarde: parcialmente nublado, 23°C.
Noche: chaparrones, 18°C.
En síntesis, este miércoles 9 de septiembre será una jornada agradable en Tucumán, con una amplitud térmica marcada: comenzará fresca y alcanzará una temperatura cercana a los 23°C durante la tarde. El principal cambio se espera hacia la noche, cuando podrían aparecer algunas precipitaciones.