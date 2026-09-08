SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 9 de septiembre

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO. El frío se hace sentir con fuerza en Tucumán y el resto del país.
PRONÓSTICO DEL TIEMPO. El frío se hace sentir con fuerza en Tucumán y el resto del país. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN prevé para este miércoles 9 en Tucumán una jornada templada, con 23°C de máxima y posibles chaparrones nocturnos debido al ingreso de inestabilidad.
  • El día iniciará fresco con 8°C de mínima y cielo parcialmente nublado, templándose hacia la tarde con vientos leves del este que rotarán hacia la noche.
  • Hacia la noche habrá hasta un 40% de probabilidad de lluvias con 18°C, lo que podría condicionar el cierre de la jornada y las actividades al aire libre.
Resumen generado con IA

El miércoles se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables en San Miguel de Tucumán. La mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 23°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El tiempo en Tucumán este miércoles 9 de septiembre se presentará con condiciones agradables y una jornada que irá de fresca a templada. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la madrugada la temperatura rondará los 8°C, mientras que durante la mañana ascenderá hasta los 13°C.

Cómo estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura será de alrededor de 8°C. Los vientos soplarán del sudoeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la mañana, se espera cielo algo nublado y una temperatura cercana a los 13°C. El viento será leve, con dirección predominante del sudoeste y velocidades de entre 0 y 2 km/h.

Hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura llegará a unos 23°C. El viento rotará al este y podría alcanzar velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche, las condiciones cambiarán y podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 18°C.

El pronóstico para Tucumán, hora por hora

Madrugada: parcialmente nublado, 8°C.

Mañana: algo nublado, 13°C.

Tarde: parcialmente nublado, 23°C.

Noche: chaparrones, 18°C.

En síntesis, este miércoles 9 de septiembre será una jornada agradable en Tucumán, con una amplitud térmica marcada: comenzará fresca y alcanzará una temperatura cercana a los 23°C durante la tarde. El principal cambio se espera hacia la noche, cuando podrían aparecer algunas precipitaciones.

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