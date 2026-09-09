La muerte de Lucía Sisic, Miss Austria 2024: la enfermedad que enfrentó desde niña y las siete operaciones que soportó

Tres semanas antes de su muerte, Sisic había compartido imágenes de un viaje a Bosnia y Herzegovina, país de origen de sus padres. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, familiares y amigos comenzaron a despedirla y a recordar a una joven que, durante gran parte de sus 22 años, tuvo que enfrentar una enfermedad que puso a prueba su salud, pero que no le impidió cumplir su sueño de convertirse en Miss Austria.