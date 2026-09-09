La muerte de Lucía Sisic, Miss Austria 2024: la enfermedad que enfrentó desde niña y las siete operaciones que soportó

Resumen para apurados
- Lucía Sisic, Miss Austria 2024, murió a los 22 años tras convivir desde su nacimiento con una malformación cardíaca congénita y someterse a siete cirugías.
- La joven superó intervenciones complejas y rehabilitación desde su niñez; en diciembre afrontó su séptima operación antes de su deceso, cuya causa formal aún no trascendió.
- Su trayectoria deja un mensaje de resiliencia y superación que conmueve al mundo de la moda austríaco y visibiliza la lucha cotidiana contra las cardiopatías congénitas.
Lucía Sisic, Miss Austria 2024, murió a los 22 años después de haber convivido desde su nacimiento con una malformación cardíaca congénita y atravesado siete operaciones. Su historia estuvo marcada desde la infancia por controles médicos, intervenciones quirúrgicas y momentos críticos, pero también por una enorme capacidad de superación que la llevó a cumplir uno de sus grandes sueños: convertirse en reina de belleza.
La joven había aprendido desde muy chica a convivir con las limitaciones que le imponía su enfermedad. Mientras otros niños podían realizar actividades deportivas con normalidad, ella tuvo que mantenerse al margen de algunas de ellas debido a su condición.
Sin embargo, esas dificultades no le impidieron construir una vida alejada de los hospitales. En 2024 consiguió convertirse en Miss Austria, un logro que marcó una de las etapas más importantes de su vida.
La enfermedad cardíaca con la que nació Lucía Sisic
Lucía Sisic padecía una malformación cardíaca congénita, también denominada cardiopatía congénita. Se trata de una alteración en la estructura del corazón que se desarrolla durante la gestación y está presente desde el nacimiento.
Según el tipo de malformación, estas alteraciones pueden afectar la forma en que la sangre circula dentro del corazón, hacia los pulmones o hacia el resto del organismo.
En el caso de Lucía, la enfermedad hizo que necesitara seguimiento médico durante prácticamente toda su vida y que atravesara siete intervenciones quirúrgicas.
A los 13 años estuvo al borde de la muerte
Uno de los episodios más críticos de su vida ocurrió cuando tenía apenas 13 años. La joven sufrió una grave crisis cardíaca y tuvo que ser reanimada después de atravesar una operación de gran complejidad.
El procedimiento tuvo consecuencias que hicieron necesaria una extensa rehabilitación para recuperar su movilidad. Además, sufrió daños nerviosos derivados de aquella intervención.
Años después, Lucía recordó aquel momento como uno de los períodos más difíciles de su vida, ya que había estado al borde de la muerte. Pese a las secuelas y a las dificultades que atravesó desde pequeña, logró continuar adelante y transformar parte de esa experiencia en una historia de resiliencia.
La séptima operación que le devolvió la esperanza
Uno de los últimos episodios conocidos públicamente sobre su salud ocurrió en diciembre de 2025, cuando Lucía contó que había logrado superar su séptima operación.
Después de atravesar una nueva intervención y el proceso de recuperación posterior, la joven expresó su deseo de poder dejar atrás durante varios años los tratamientos y cuidados que habían acompañado buena parte de su vida.
Ese mensaje cobró una dimensión especial después de conocerse su fallecimiento, ocurrido apenas unos meses más tarde.
De las operaciones a Miss Austria 2024
La enfermedad ocupó un lugar importante en su vida, pero no fue lo único que definió a Sisic. A pesar de haber tenido que atravesar controles, restricciones y cirugías desde su infancia, consiguió alcanzar un objetivo que parecía muy alejado de aquel recorrido médico: fue coronada Miss Austria en 2024.
Su historia combinó así una infancia marcada por una enfermedad cardíaca con una etapa adulta en la que pudo desarrollar sus proyectos personales y representar a Austria como reina de belleza.
De qué murió Lucía Sisic, Miss Austria
Hasta el momento, no se confirmó públicamente la causa de muerte de Lucía Sisic. La joven había nacido con una malformación cardíaca y había enfrentado siete operaciones a lo largo de su vida, pero no se informó oficialmente que su fallecimiento haya sido consecuencia directa de esa enfermedad.
Tres semanas antes de su muerte, Sisic había compartido imágenes de un viaje a Bosnia y Herzegovina, país de origen de sus padres. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, familiares y amigos comenzaron a despedirla y a recordar a una joven que, durante gran parte de sus 22 años, tuvo que enfrentar una enfermedad que puso a prueba su salud, pero que no le impidió cumplir su sueño de convertirse en Miss Austria.