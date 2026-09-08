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Murió a los 22 años Lucia Sisic, la modelo que fue Miss Austria en 2024

A lo largo de su vida fue sometida a siete cirugías cardíacas.

LUCÍA SISIC. La modelo había sido coronada Miss Austria en 2024; murió a los 22 años.
LUCÍA SISIC. La modelo había sido coronada Miss Austria en 2024; murió a los 22 años.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La modelo Lucia Sisic, Miss Austria 2024, murió a los 22 años en Austria debido a una malformación cardíaca congénita, según confirmó la organización del certamen.
  • Sisic atravesó siete cirugías a lo largo de su vida, la última en 2025. Fue elegida Miss Viena y luego reina nacional en 2024, título que aún ostentaba.
  • Su fallecimiento conmovió al ámbito de la moda austríaco y deja un legado de resiliencia por su constante testimonio de superación ante sus graves problemas de salud.
Resumen generado con IA

Lucia Sisic, quien había sido coronada Miss Austria en 2024, murió a los 22 años. La noticia fue confirmada por la organización responsable del principal certamen de belleza del país europeo.

“Con gran consternación y profunda tristeza hemos recibido la noticia del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic”, expresó la entidad en una publicación realizada en Instagram.

En el mismo mensaje, destacaron a la joven como “una joven maravillosa” y enviaron sus condolencias a sus familiares y amigos.

“Querida Lucia, siempre formarás parte de nuestra familia de Miss Austria. Descansa en paz”, concluyeron en el comunicado, firmado por su directora, Kerstin Rigger.

Sisic había nacido con una malformación en una válvula cardíaca y, a lo largo de su vida, debió atravesar varias intervenciones quirúrgicas. La última fue en 2025 y, luego del procedimiento, había compartido su alivio con sus seguidores en Instagram.

“Ya tengo también mi séptima operación superada y estoy encantada de poder tomarme un descanso, con suerte por varios años”, había escrito en aquella oportunidad.

Quién era Lucia Sisic

Lucia Sisic era oriunda de Viena. Antes de alcanzar el título nacional, había sido elegida Miss Vienna en un certamen realizado en Lugner City, en la capital austríaca.

En 2024 fue coronada Miss Austria y permaneció como la actual representante del certamen debido a que posteriormente no se realizaron nuevas ediciones.

Su trayectoria en los concursos de belleza estuvo marcada también por su historia personal y los problemas cardíacos que padecía.

A pesar de las numerosas intervenciones médicas a las que tuvo que someterse, Sisic mantuvo públicamente una actitud de fortaleza y habló en distintas ocasiones sobre su deseo de llevar una vida plena.

En 2024 había dedicado palabras de agradecimiento a los especialistas que la atendieron durante años y reconoció el papel que tuvieron en su recuperación.

“Gracias a los especialistas y médicos dedicados que me salvaron la vida repetidamente con sus increíbles esfuerzos, he superado muchos momentos difíciles y he podido llevar una vida plena. Sé que solo he dominado una pequeña parte de lo que aún me queda por delante. Sin embargo, estoy orgullosa de no haberme rendido, a pesar de que había muchos motivos para hacerlo”, había manifestado.

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