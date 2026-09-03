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Una historia de violencia, miedo y suspenso: así es “Pepita, La Pistolera”, con Luisana Lopilato

La película dirigida por Lucía Puenzo se estrenó este jueves 3 de septiembre en los cines.

Luisana Lopilato interpreta a Pepita, la pistolera en la nueva película de Lucía Puenzo
Luisana Lopilato interpreta a Pepita, la pistolera en la nueva película de Lucía Puenzo TN
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Luisana Lopilato protagoniza "Pepita, La Pistolera", película de Lucía Puenzo estrenada en cines para retratar los orígenes de una mítica figura policial marplatense de 1985.
  • Ambientado en el puerto de Mar del Plata, el thriller explora cómo Di Tullio enfrentó la explotación sexual y el asedio criminal antes de matar a tres hombres en defensa propia.
  • La producción consolida el interés del cine nacional por el "true crime" y resignifica a un controvertido personaje popular desde una perspectiva de género y drama social.
Resumen generado con IA

Un puerto atravesado por la violencia, una mujer que intenta escapar de un mundo de explotación y el temor constante ante la presencia de un supuesto asesino serial. Con esos elementos, “Pepita, La Pistolera” construye un thriller dramático dirigido por Lucía Puenzo y protagonizado por Luisana Lopilato.

Inspirada en hechos reales, la película se sitúa en la Argentina de 1985 y recupera una etapa poco conocida de la vida de Margarita Di Tullio, mucho antes de que su nombre y su apodo se convirtieran en parte del imaginario popular.

El film transcurre principalmente alrededor del puerto de Mar del Plata, en un escenario oscuro y hostil donde la violencia forma parte de la vida cotidiana. Allí, Margarita trabaja como prostituta en un boliche manejado por un hombre que somete y explota a las mujeres que trabajan para él.

Un thriller marcado por la violencia y el suspenso

La tensión de “Pepita, La Pistolera” se construye a partir del peligro que rodea permanentemente a sus protagonistas. Margarita intenta encontrar una salida de ese ambiente mientras el miedo por el llamado “Loco de la Ruta” también condiciona la vida de las mujeres que la acompañan.

La protagonista comienza a imaginar otra vida cuando establece una relación con uno de los trabajadores portuarios. Pero el embarazo y la necesidad de proteger el futuro de su bebé la llevan a tomar decisiones cada vez más arriesgadas.

Junto con otras trabajadoras sexuales, Margarita busca independizarse y enfrentarse al hombre que controla el negocio en el que están atrapadas. De esta manera, el film combina el drama personal de la protagonista con una trama atravesada por amenazas, violencia y peligro.

La historia real detrás de “Pepita, La Pistolera”

La película toma como inspiración la historia de Margarita Di Tullio y los acontecimientos que posteriormente la llevaron a prisión. En 1985, la mujer mató a tres hombres que intentaron atacarla en su casa en el marco de un ajuste de cuentas.

Sin embargo, la película de Lucía Puenzo no se concentra únicamente en ese episodio. El relato hace foco en los meses previos y en el contexto que rodeó a Margarita antes de convertirse en la figura conocida como “Pepita, La Pistolera”.

La atmósfera oscura de la película de Lucía Puenzo

Uno de los elementos centrales del thriller es el clima que construye la película. La violencia aparece en algunas escenas de manera explícita, pero también está presente en los gestos, las amenazas, los comentarios y las situaciones cotidianas.

Ese ambiente asfixiante permite que el suspenso se mantenga incluso cuando no hay una escena de violencia directa. El puerto, la noche y el miedo al “Loco de la Ruta” funcionan como parte del escenario de una historia en la que Margarita intenta dejar atrás una vida marcada por la explotación.

Con Luisana Lopilato al frente, “Pepita, La Pistolera” combina así thriller y drama para reconstruir una historia inspirada en hechos reales y explorar los acontecimientos que precedieron a la transformación de Margarita Di Tullio en una de las figuras más conocidas de la crónica policial argentina.

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