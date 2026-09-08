De qué murió Lucia Sisic, la modelo que fue Miss Austria en 2024

Resumen para apurados
- La modelo Lucia Sisic, coronada Miss Austria 2024, falleció a los 22 años en Austria debido a complicaciones derivadas de una malformación cardíaca congénita.
- Desde su nacimiento enfrentó problemas de salud y atravesó al menos siete cirugías complejas, sufriendo secuelas como daños nerviosos tras una intervención crítica en 2017.
- Su deceso causó profunda conmoción en el modelaje europeo; colegas y la organización Mission Austria destacaron su resiliencia y legado frente a la adversidad.
La muerte de Lucia Sisic (22) causó conmoción en el mundo del modelaje europeo. La joven, quien había sido coronada Miss Austria en 2024, desde su nacimiento enfrentaba una compleja historia clínica vinculada con una malformación en una válvula cardíaca.
La organización Mission Austria, responsable del certamen de belleza, confirmó el fallecimiento a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. Su directora, Kerstin Rigger, expresó: “Es con gran conmoción y profundo pesar que nos enteramos del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic”.
Desde la entidad destacaron el paso de Sisic por la institución y enviaron sus condolencias a familiares, amigos y allegados de la joven.
La historia de Lucia Sisic
Sisic alcanzó reconocimiento en Austria luego de obtener el máximo galardón de belleza del país durante 2024. Su reinado se extendió más de lo previsto debido a la interrupción de la ceremonia anual durante los últimos dos años.
Antes de convertirse en Miss Austria, en enero de ese mismo año había sido coronada Miss Viena durante una gala realizada en Lugner City.
Su entorno más cercano recordó a la joven con profundo dolor. Miroslav Piplica, allegado a la familia, afirmó: “Nuestra Lucia se ha ido, demasiado pronto y para siempre”.
Por su parte, Christopher Dengg, quien fue elegido Míster Austria, habló con el medio Oe24 y recordó el vínculo que había construido con Sisic: “Era como una hermana para mí, especialmente durante el tiempo que mantuvimos el título juntos. Todos la vamos a extrañar muchísimo”.
Las operaciones que marcaron su vida
Una de las etapas más críticas para la joven ocurrió en 2017. Luego de una operación de gran complejidad, necesitó maniobras de reanimación y atravesó una extensa rehabilitación para recuperar su movilidad.
A raíz de aquel procedimiento sufrió daños nerviosos, aunque mantuvo una actitud resiliente frente a las dificultades que debió atravesar, consignó el diario La Nación.
En agosto de 2024, después de otra intervención exitosa, Sisic recurrió a sus redes sociales para agradecer el trabajo de los profesionales que habían atendido su caso. “Gracias a los especialistas y médicos dedicados que me salvaron la vida repetidamente con sus increíbles esfuerzos, superé muchos momentos difíciles y pude llevar una vida plena”, sostuvo entonces.
En aquel mensaje, la modelo también reflejó su fortaleza mental. Reconoció que todavía quedaban desafíos por delante, pero aseguró sentirse orgullosa de no haber abandonado la lucha.
La última hospitalización de Sisic ocurrió a finales de 2025. Después de atravesar su séptima cirugía, compartió un mensaje esperanzador con sus seguidores: “Ya me operaron por séptima vez y estoy muy contenta de poder tomarme un descanso, espero que por unos años”.
Sin embargo, la joven murió a los 22 años. Si bien no fueron comunicados oficialmente los detalles precisos sobre las causas finales de su fallecimiento, su vida estuvo atravesada desde el nacimiento por una malformación en una válvula cardíaca y por distintas intervenciones médicas.
Beatrice Turin, Miss Europa, también la recordó con pesar y sostuvo que Sisic permanecerá para siempre en sus corazones.