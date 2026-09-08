De qué murió Lucia Sisic, la modelo que fue Miss Austria en 2024

En agosto de 2024, después de otra intervención exitosa, Sisic recurrió a sus redes sociales para agradecer el trabajo de los profesionales que habían atendido su caso. “Gracias a los especialistas y médicos dedicados que me salvaron la vida repetidamente con sus increíbles esfuerzos, superé muchos momentos difíciles y pude llevar una vida plena”, sostuvo entonces.