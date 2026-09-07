Joaquín Morales Solá: “Las redes sociales y la inteligencia artificial no tienen compromiso con la verdad”
El reconocido periodista analizará junto a Ricardo Kirschbaum la realidad política del país y los desafíos que enfrenta el periodismo. Los dos tucumanos, unidos por una amistad de más de 50 años, protagonizarán una de las actividades de la Asamblea de Adepa.
“Será una charla entre dos personas que tienen una amistad de más de 50 años, que nunca tuvo ningún tipo de paréntesis, que trabajaron juntos durante un tiempo y, en otros momentos, siguieron caminos separados”, adelantó Joaquín Morales Solá, columnista del diario La Nación, quien, junto a Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín, animará el encuentro “Contar la Argentina: una conversación entre dos referentes del periodismo nacidos en Tucumán”.
La actividad, programada en el marco de la 64ª Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), se desarrollará el jueves, a las 12, en el hotel Sheraton y será moderada por Daniel Dessein, presidente de LA GACETA.
“El eje de la conversación será el análisis de la situación nacional, una visión de la política en 42 años de democracia, que ha sido pendular”, subrayó el analista político en una entrevista telefónica con nuestro diario. “Lo importante es que el régimen democrático está preservado. Si fracasa un gobierno, existen las herramientas institucionales para votar por otro”, añadió.
Morales Solá consideró que en el país se está viviendo una situación inédita. “Ningún otro presidente como Javier Milei llevó adelante una política de ajuste tan fuerte, con la que no sólo logró bajar la inflación, sino que consiguió un fuerte apoyo de la población. La otra parte es lo institucional. Tiene un compromiso muy débil con las formas que exige el sistema democrático”, analizó.
“El Presidente no entiende que no sólo importa el fin, sino también las formas. Estamos viviendo esa dualidad porque hay un cambio de mentalidad, sobre todo en los más jóvenes, a quienes les gusta este país, que es cualquier cosa menos regresar al pasado”, agregó.
La mirada de Tucumán
El analista político sigue de cerca lo que ocurre en su provincia natal. También tiene en claro cuál es su situación política. “Lo más importante es diferenciar que en la provincia no hay un feudo político, sino una sucesión de liderazgos que se traicionan. Lo hizo Juan Manzur con José Alperovich y ahora lo hace Osvaldo Jaldo con Manzur. Aquí lo clave es saber qué hará el Partido Justicialista tucumano, que es el quinto distrito en importancia a nivel nacional. ¿Se alineará con el frente opositor que está formando el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, o elegirá otra alternativa que aún no está?”, se preguntó.
Morales Solá no se mostró sorprendido por el apoyo tucumano al Gobierno nacional. “A todos los gobernadores, salvo a los de La Rioja y Formosa, que están enfrentados, les pasa lo mismo. Tienen una buena relación con la Nación para contar con recursos. Es el juego que están jugando todos los gobernadores”, sostuvo.
Sobre el periodismo
“Estamos acostumbrados a los ataques de los gobiernos. Salvo en las gestiones de Raúl Alfonsín y Mauricio Macri, en todas las demás nos inventaron peleas”, destacó el columnista del diario La Nación. “Sin embargo, con el presidente Milei no se entienden sus ataques a la libertad de prensa, algo incomprensible para una persona que se considere liberal o libertaria”, resumió.
“El minuto a minuto del progreso tecnológico nos obliga a encontrar respuestas. Algunas veces lo hicimos y otras no, pero siempre la industria ha quedado muy bien parada, fuerte”, sentenció Morales Solá. “Hoy son otros los problemas. Las redes sociales y la inteligencia artificial no tienen compromiso con la verdad porque no se chequea la información”, agregó.
“Por eso creo que el periodismo seguirá vigente. Es interesante analizar que, ante los grandes acontecimientos, el público no va a buscar la información en las redes sociales ni en la IA, sino en los medios tradicionales. Lo que sí se debe hacer es buscar la fórmula para presentar mejor esa información y hacerla más atrayente”, concluyó.