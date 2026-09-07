Joaquín Morales Solá: “Las redes sociales y la inteligencia artificial no tienen compromiso con la verdad”

La mirada de Tucumán

El analista político sigue de cerca lo que ocurre en su provincia natal. También tiene en claro cuál es su situación política. “Lo más importante es diferenciar que en la provincia no hay un feudo político, sino una sucesión de liderazgos que se traicionan. Lo hizo Juan Manzur con José Alperovich y ahora lo hace Osvaldo Jaldo con Manzur. Aquí lo clave es saber qué hará el Partido Justicialista tucumano, que es el quinto distrito en importancia a nivel nacional. ¿Se alineará con el frente opositor que está formando el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, o elegirá otra alternativa que aún no está?”, se preguntó.