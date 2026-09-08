Ricardo Kirschbaum, en Tucumán: “La desinformación forma parte de la naturaleza del sistema”
Resumen para apurados
- En la asamblea de ADEPA en Tucumán, el editor de Clarín, Ricardo Kirschbaum, advirtió que la desinformación es propia del sistema digital y defendió la labor de la prensa libre.
- Con 50 años de trayectoria, Kirschbaum rememoró sus inicios y cuestionó la relación del gobierno de Javier Milei con los medios ante la falta de conferencias de prensa abiertas.
- Remarcó que el periodismo debe innovar para atraer a nuevas audiencias y certificar contenidos, al tiempo que aseguró que el diario en papel mantendrá su poder de marcar agenda.
Ricardo Kirschbaum volvió a Tucumán, la provincia que dejó hace décadas, pero a la que regresa con la memoria cargada de imágenes, sonidos y sabores. “Un tucumano exiliado”, se definió, con una sonrisa, durante una entrevista con LG Play. Esta vez, su regreso tiene además un motivo profesional. El editor general del diario Clarín participa de la nueva asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que reúne en la provincia a referentes de medios de todo el país.
Miembro de la Academia Nacional de Periodismo, Kirschbaum llegó también para compartir una conversación con Joaquín Morales Solá, otro periodista tucumano radicado en Buenos Aires. El encuentro tendrá como uno de sus ejes los años de formación de ambos en una provincia atravesada por la violencia política de la década del 70.
“Vamos a conversar sobre nuestros orígenes acá y, para no espoilear la conversación de mañana, sobre esas noches de los 70, tan ruidosas por las bombas que estallaban”, anticipó.
Para Kirschbaum, aquellos años difíciles terminaron convirtiéndose, paradójicamente, en una escuela. “Nos dieron un gran entrenamiento, por así llamarlo, con ironía”.
Un periodismo atravesado por el mundo digital
A cinco décadas de haber ingresado a Clarín, Kirschbaum fue testigo de una transformación profunda de la profesión. Desde los antiguos talleres de linotipo y plomo hasta el actual ecosistema digital, su carrera atravesó prácticamente todas las etapas de esa evolución.
“Los diarios han perdido la centralidad que tenían y el mundo pasa por el teléfono”, explicó. La irrupción de internet y, posteriormente, de las redes sociales modificó no solo las herramientas de trabajo sino también las formas de consumir información.
En ese escenario, el periodista considera que uno de los mayores desafíos está relacionado con la desinformación. “La desinformación forma parte de la naturaleza del sistema, no es una deformación del sistema”.
La enorme cantidad de información disponible y la fragmentación de la atención obligan a los medios tradicionales a buscar nuevas maneras de vincularse con sus lectores. Pero, al mismo tiempo, Kirschbaum sostiene que existe una oportunidad: los medios todavía conservan un atributo central, el de ofrecer información capaz de certificar aquello que circula en otras plataformas.
“Los medios de comunicación tradicionales todavía sirven para certificar la veracidad de lo que ven los usuarios en otras plataformas”, sostuvo.
Por eso, considera que el desafío consiste en construir un periodismo que vuelva a resultar atractivo para las nuevas audiencias. “Hay que buscar un periodismo original que les dé a las nuevas audiencias razones por las cuales elegirnos”, planteó.
La tensión permanente con el poder
Otro de los puntos centrales de su análisis fue la relación entre los medios y el poder político. Kirschbaum se refirió a la tensión que históricamente existe entre los gobiernos y el periodismo independiente y, particularmente, al vínculo con la actual administración nacional.
Según su mirada, el insulto se convirtió en una característica de la relación del presidente Javier Milei con los medios y periodistas. Sin embargo, advirtió sobre una contradicción: “Desprecia al periodismo, pero a su vez le dedica demasiado tiempo a los despreciados”.
Para el editor de Clarín, esa tensión no necesariamente debe evitarse. Por el contrario, forma parte del funcionamiento de una prensa independiente. “Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, en el sentido de confirmar, subrayar, tomarse el tiempo necesario para que no sea fácilmente desmentido y publicar las informaciones que efectivamente molestan, porque lo que hacemos los periodistas molesta al poder”.
En ese sentido, consideró que existe una “lucha” y una tensión necesaria entre el periodismo y quienes ejercen el poder. “Hay una especie de lucha y tensión necesaria en todo periodismo independiente con el poder que hace que exista este tipo de fricciones”, explicó.
Kirschbaum también cuestionó la decisión del Gobierno de no someterse a una conferencia de prensa abierta y de seleccionar con qué periodistas y medios dialogar. Aunque reconoció que hubo un esfuerzo reciente por mejorar el vínculo, consideró que continúa siendo una relación compleja.
“Es un gobierno que elige con quién hablar y no se somete a una conferencia de prensa abierta”, afirmó.
50 años entre el papel y la pantalla
La trayectoria de Kirschbaum en Clarín le permitió observar desde adentro una transformación que modificó por completo la industria periodística. Ingresó cuando los diarios todavía se producían con sistemas de impresión muy diferentes a los actuales y hoy ocupa uno de los principales cargos editoriales del medio.
“Pude ver las transformaciones y las transformaciones en el periodismo, desde el taller de linotipo de plomo al mundo digital”, recordó.
En algunos momentos, esos cambios lo encontraron sin capacidad de decisión; en otros, desde posiciones de conducción que le permitieron intervenir directamente en los procesos de transformación.
“Soy un partidario absoluto de la innovación y del cambio”, afirmó. Y resumió su filosofía profesional con una advertencia: “El que se queda quieto se queda en la foto”.
Para Kirschbaum, los medios no tienen otra alternativa que experimentar, probar nuevas herramientas y aceptar incluso la posibilidad de equivocarse. El escenario digital, sostiene, colocó a todos los medios frente a un desafío similar.
“Todos han tenido que empezar a repensarse de nuevo”, señaló. La diferencia, aclaró, está dada en buena medida por la capacidad económica de cada empresa para afrontar los procesos de transformación. Pero frente a las audiencias, entiende que la competencia es mucho más abierta: “En términos de vinculación con las nuevas audiencias, estamos todos iguales. Estamos ensayando fórmulas”.
El objetivo, según explicó, es doble: conservar a quienes ya eligen un medio y, al mismo tiempo, encontrar caminos para incorporar nuevos lectores.
El papel todavía conserva su poder
A pesar de los profundos cambios tecnológicos y de la caída de la circulación de los diarios impresos, Kirschbaum se resiste a despedir al papel. “Quiero rendirle un homenaje al viejo y glorioso papel”, dijo.
Aunque reconoció que muchas generaciones dejaron de leer diarios impresos y que los tradicionales kioscos de diarios atraviesan una transformación -“se están convirtiendo en cafeterías”, graficó-, considera que el papel todavía mantiene una capacidad de influencia significativa.
“Creo que va a seguir conservando, todavía lo sigue conservando, el poder de marcar agenda”, afirmó. Para el editor general de Clarín, esa influencia no es solamente periodística. También tiene un peso económico relevante dentro de las empresas de medios.