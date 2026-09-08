Ricardo Kirschbaum, en Tucumán: “La desinformación forma parte de la naturaleza del sistema”

Ricardo Kirschbaum volvió a Tucumán, la provincia que dejó hace décadas, pero a la que regresa con la memoria cargada de imágenes, sonidos y sabores. “Un tucumano exiliado”, se definió, con una sonrisa, durante una entrevista con LG Play. Esta vez, su regreso tiene además un motivo profesional. El editor general del diario Clarín participa de la nueva asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que reúne en la provincia a referentes de medios de todo el país.