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El cronograma de la 64ª Asamblea General de Adepa en Tucumán

Los encuentros se sucederán desde el miércoles, con exposiciones y disertaciones que se extenderán hasta el viernes.

El cronograma de la 64ª Asamblea General de Adepa en Tucumán
Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • Adepa celebra su 64ª Asamblea General en Tucumán del miércoles al viernes para renovar autoridades y debatir sobre el futuro del periodismo.
  • El cronograma incluye comisiones de libertad de prensa y paneles sobre inteligencia artificial, audiencias jóvenes y modelos de negocio en los medios.
  • El encuentro definirá la conducción de la entidad hasta 2027 y trazará las pautas estratégicas de la prensa argentina frente a la transformación digital.
Resumen generado con IA

Miércoles 9 de septiembre

15.30 - 16.30

- Reunión del Consejo Ejecutivo en el Salón 9 de Julio, del Hotel Sheraton Tucumán, Av. Soldati 440.-

- Cierre de listas de candidatos para integrar la Junta de Directores 2026/2027.

16.30 - 17.30

- Exposición: “Tucumán, un jardín de historia y cultura”. A cargo de Guillermo Monti, prosecretario de redacción de LA GACETA; y de Daniel Dessein, presidente de LA GACETA.

18.30

- Salida en buses al Cóctel de bienvenida.

19.30

- Cóctel de bienvenida para todos los inscriptos en el Alterpoint de Yerba Buena, Av. Perón 2300.

Jueves 10 de septiembre

9.30 - 10.30

- Acreditación de los asambleístas en el Salón 9 de Julio, del Hotel Sheraton Tucumán, Av. Soldati 440.

10

- Reunión de la 191ª Junta de Directores

11 - 12

- Inauguración de la 64ª Asamblea General Ordinaria Informes de la Presidencia y de la Tesorería. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario al 30/06/26.

- Designación de las comisiones.

12 - 13

- “Contar la Argentina: una conversación entre dos  referentes del periodismo nacidos en Tucumán”

- Conversación entre Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín; y Joaquín Morales Solá, columnista de La Nación. Modera: Daniel Dessein, presidente de La Gaceta de Tucumán.

13.30 - 15

- Reuniones de trabajo de las comisiones de Libertad de Prensa e Información y de Asuntos Económicos y Resoluciones.

15 - 15.45

-  “Innovación con impacto: proyectos para transformar los medios argentinos”

- A cargo de Juan Manuel Lucero y María José Iriarte, Google News Initiative.

15.45 - 16.15

- “Prototipos y casos prácticos de inteligencia artificial en medios argentinos”

- A cargo de Sebastián Auyanet, consultor FATHM (Uruguay).

16.15 - 17

- “Uso y adopción de IA en las redacciones argentinas”

- Panel con Juan Pablo Hamada (La Gaceta), Rocío Barquín (ADNSUR) y Fernando Curas (El Norte de San Nicolás). Modera: Francisco Muñoz, OPI Santa Cruz.

17 - 17.45

- “El periodismo en tiempos de oscuridad: liderazgo, confianza y futuro”

-  A cargo de Fernando Belzunce, director general de Vocento (España). Presenta y modera: Esther Rebollo, directora de EFE en Argentina.

18 - 19.30

- Reanudación de la Asamblea

- Elección para la renovación parcial de la Junta de Directores.

- Proclamación de los directores electos.

21

- Cóctel para todos los inscriptos a la Asamblea en las instalaciones del diario La Gaceta, Mendoza 654.

Viernes 11 de septiembre

9 - 9.30

- Presentación del informe sobre la sostenibilidad y el valor de los medios argentinos en la era de la IA. A cargo de Agustina Ordoñez, consultora de ADEPA.

9.30 - 10

- “Cómo transformar la redacción tradicional en una redacción híbrida impulsada por IA”. A cargo de José Jorge Gómez, gerente Global de Preventa de Protecmedia (España).

10 - 10.30

- “Cómo los medios argentinos conquistan, conectan y fidelizan audiencias con video en 2026” A cargo de David Ríos, vicepresidente para las Américas en Dailymotion (Estados Unidos).

10.30 - 11.10

- “Tendencias y buenas prácticas de uso de IA en el periodismo y las redacciones”. A cargo de Irina Sternik, capacitadora de Personal Redacciones 5G.

11.10 - 11.40

- “Cómo conectar con los jóvenes y demostrarles que el periodismo importa”. A cargo de Tomás Vio, jefe de  Comunicaciones y Relaciones Institucionales en Grupo Clarín.

11.40 - 12

- Presentación de los avances del Centro Documental y estrategia digital de Adepa.

12 - 12.15

“La oportunidad del video para los medios: cómo sumar  valor al contenido que ya producen”. A cargo de Pablo Russo, director comercial de Uwizer.

12.30 - 13.30

- Informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.

- Consideración de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones.

- Informes de las comisiones de Capacitación Multiplataforma; de Desarrollo Digital; de Desarrollo de Medios Locales; de Premios; de Propiedad Intelectual, y de Socios.

13.30

Cierre de la 64ª Asamblea General.

15.30

- Reunión de la 192ª Junta de Directores renovada. Elección para integrar el Consejo Ejecutivo 2026/2027.

- Proclamación de los consejeros electos.

17.30

- Reunión constitutiva del nuevo Consejo Ejecutivo 2026/2027 y distribución de cargos, en la sala “Aconquija”.

20.30

- Comida de Clausura en la “Casa Histórica de la Independencia”, Congreso de Tucumán 141.

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