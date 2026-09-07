El cronograma de la 64ª Asamblea General de Adepa en Tucumán

Resumen para apurados
- Adepa celebra su 64ª Asamblea General en Tucumán del miércoles al viernes para renovar autoridades y debatir sobre el futuro del periodismo.
- El cronograma incluye comisiones de libertad de prensa y paneles sobre inteligencia artificial, audiencias jóvenes y modelos de negocio en los medios.
- El encuentro definirá la conducción de la entidad hasta 2027 y trazará las pautas estratégicas de la prensa argentina frente a la transformación digital.
Miércoles 9 de septiembre
15.30 - 16.30
- Reunión del Consejo Ejecutivo en el Salón 9 de Julio, del Hotel Sheraton Tucumán, Av. Soldati 440.-
- Cierre de listas de candidatos para integrar la Junta de Directores 2026/2027.
16.30 - 17.30
- Exposición: “Tucumán, un jardín de historia y cultura”. A cargo de Guillermo Monti, prosecretario de redacción de LA GACETA; y de Daniel Dessein, presidente de LA GACETA.
18.30
- Salida en buses al Cóctel de bienvenida.
19.30
- Cóctel de bienvenida para todos los inscriptos en el Alterpoint de Yerba Buena, Av. Perón 2300.
Jueves 10 de septiembre
9.30 - 10.30
- Acreditación de los asambleístas en el Salón 9 de Julio, del Hotel Sheraton Tucumán, Av. Soldati 440.
10
- Reunión de la 191ª Junta de Directores
11 - 12
- Inauguración de la 64ª Asamblea General Ordinaria Informes de la Presidencia y de la Tesorería. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario al 30/06/26.
- Designación de las comisiones.
12 - 13
- “Contar la Argentina: una conversación entre dos referentes del periodismo nacidos en Tucumán”
- Conversación entre Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín; y Joaquín Morales Solá, columnista de La Nación. Modera: Daniel Dessein, presidente de La Gaceta de Tucumán.
13.30 - 15
- Reuniones de trabajo de las comisiones de Libertad de Prensa e Información y de Asuntos Económicos y Resoluciones.
15 - 15.45
- “Innovación con impacto: proyectos para transformar los medios argentinos”
- A cargo de Juan Manuel Lucero y María José Iriarte, Google News Initiative.
15.45 - 16.15
- “Prototipos y casos prácticos de inteligencia artificial en medios argentinos”
- A cargo de Sebastián Auyanet, consultor FATHM (Uruguay).
16.15 - 17
- “Uso y adopción de IA en las redacciones argentinas”
- Panel con Juan Pablo Hamada (La Gaceta), Rocío Barquín (ADNSUR) y Fernando Curas (El Norte de San Nicolás). Modera: Francisco Muñoz, OPI Santa Cruz.
17 - 17.45
- “El periodismo en tiempos de oscuridad: liderazgo, confianza y futuro”
- A cargo de Fernando Belzunce, director general de Vocento (España). Presenta y modera: Esther Rebollo, directora de EFE en Argentina.
18 - 19.30
- Reanudación de la Asamblea
- Elección para la renovación parcial de la Junta de Directores.
- Proclamación de los directores electos.
21
- Cóctel para todos los inscriptos a la Asamblea en las instalaciones del diario La Gaceta, Mendoza 654.
Viernes 11 de septiembre
9 - 9.30
- Presentación del informe sobre la sostenibilidad y el valor de los medios argentinos en la era de la IA. A cargo de Agustina Ordoñez, consultora de ADEPA.
9.30 - 10
- “Cómo transformar la redacción tradicional en una redacción híbrida impulsada por IA”. A cargo de José Jorge Gómez, gerente Global de Preventa de Protecmedia (España).
10 - 10.30
- “Cómo los medios argentinos conquistan, conectan y fidelizan audiencias con video en 2026” A cargo de David Ríos, vicepresidente para las Américas en Dailymotion (Estados Unidos).
10.30 - 11.10
- “Tendencias y buenas prácticas de uso de IA en el periodismo y las redacciones”. A cargo de Irina Sternik, capacitadora de Personal Redacciones 5G.
11.10 - 11.40
- “Cómo conectar con los jóvenes y demostrarles que el periodismo importa”. A cargo de Tomás Vio, jefe de Comunicaciones y Relaciones Institucionales en Grupo Clarín.
11.40 - 12
- Presentación de los avances del Centro Documental y estrategia digital de Adepa.
12 - 12.15
“La oportunidad del video para los medios: cómo sumar valor al contenido que ya producen”. A cargo de Pablo Russo, director comercial de Uwizer.
12.30 - 13.30
- Informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.
- Consideración de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones.
- Informes de las comisiones de Capacitación Multiplataforma; de Desarrollo Digital; de Desarrollo de Medios Locales; de Premios; de Propiedad Intelectual, y de Socios.
13.30
Cierre de la 64ª Asamblea General.
15.30
- Reunión de la 192ª Junta de Directores renovada. Elección para integrar el Consejo Ejecutivo 2026/2027.
- Proclamación de los consejeros electos.
17.30
- Reunión constitutiva del nuevo Consejo Ejecutivo 2026/2027 y distribución de cargos, en la sala “Aconquija”.
20.30
- Comida de Clausura en la “Casa Histórica de la Independencia”, Congreso de Tucumán 141.