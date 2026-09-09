CulturaLibros

Minifestival a pura literatura: se inicia “Palpitando la primavera”

El encuentro se desarrollará entre hoy y el viernes en Muñecas 287.

Diego Puig.
Diego Puig.
Hace 5 Hs

Gerania Editora y la Librería El Griego invitan a participar de “Palpitando la primavera”, un minifestival literario de tres días dedicado a celebrar la producción local. Habrá cuento, poesía y novela, con charlas y clubes de lectura, todo con entrada libre y gratuita. El encuentro se desarrollará entre hoy y el viernes en el local de Muñecas 287, con un eje temático distinto cada jornada. Esta es la programación:

• Hoy

- 18.30: charla “Imaginar Tucumán desde la literatura”, con Leopoldo Silva, Vero Barbero y Diego Puig. Los autores conversarán sobre los elementos y las tradiciones tucumanas que atraviesan su escritura, y reflexionarán sobre qué hay -y qué no- de tucumano en sus propios cuentos.

- 19.30: club de lectura de la antología de cuentos “Arde el Carnaval”, con los autores Eugenia Campero, Paz Collado y Luis Acardi Lobo.

• Mañana

- 18.30: taller de poesía a cargo de Guadalupe Valdez Fénik.

- 19.30: “Locura inducida por los lectores”, con Sylvina Bach, Valdez Fénik y Pierina Lazarte Maugeri. Una experiencia en la que el público propone una palabra o un tema, y las autoras responden leyendo un poema propio que dialogue con esa consigna. La dinámica se repite varias veces y da lugar a una charla abierta.

• Viernes

- 18.30: charla “¿Comunión o comunicación? Los efectos de la novela sobre su autor y los lectores”. Con Olga María Acosta, Valentín J. Monroy y Beatriz Polti. Un diálogo sobre la experiencia de leer y de escribir: qué las conecta, qué lecturas marcaron a cada autor/a y cómo influyeron en su obra, y si al escribir se persigue una idea, una emoción o un efecto en quien lee.

- 19.30: club de lectura “Del otro lado del tiempo”, de Olga María Acosta.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ana María Farías: “En estos tiempos la poesía es un acto de resistencia”

Ana María Farías: “En estos tiempos la poesía es un acto de resistencia”

Fabián Soberón presenta en Tucumán su libro publicado en Francia, Les poules d'Eichmann et d'autres récits

Fabián Soberón presenta en Tucumán su libro publicado en Francia, Les poules d'Eichmann et d'autres récits

LA GACETA Literaria: 77 años de historias, autores y cultura reunidos en un libro

LA GACETA Literaria: 77 años de historias, autores y cultura reunidos en un libro

Un hecho real inspira la novela negra “La última desaparición”

Un hecho real inspira la novela negra “La última desaparición”

Criatura de latón, nueva novela de Ángel Martínez Haza

Criatura de latón, nueva novela de Ángel Martínez Haza

Lo más popular
Villa Alem: la mujer que mató a su esposo habría vivido un infierno
1

Villa Alem: la mujer que mató a su esposo habría vivido un infierno

Mercedes Sosa sonó en el festival de música electrónica más importante y disruptivo de Estados Unidos
2

Mercedes Sosa sonó en el festival de música electrónica más importante y disruptivo de Estados Unidos

Tiene 21 años y ya es profesor universitario: rompió un récord que llevaba más de 300 años
3

Tiene 21 años y ya es profesor universitario: rompió un récord que llevaba más de 300 años

Google ahora te ayuda a estudiar: cuestionarios, resúmenes y ejercicios paso a paso
4

Google ahora te ayuda a estudiar: cuestionarios, resúmenes y ejercicios paso a paso

Cazzu vuelve a Jujuy para el show más grande de su carrera: cómo comprar entradas
5

Cazzu vuelve a Jujuy para el show más grande de su carrera: cómo comprar entradas

Ranking notas premium
Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital se pierde
1

Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital "se pierde"

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: No ganó ni en su barrio
2

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: "No ganó ni en su barrio"

La única certeza es la incertidumbre política
3

La única certeza es la incertidumbre política

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento
4

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

Milei vuelve a la carga por la reforma electoral en el Senado: 10 claves del proyecto de la Casa Rosada
5

Milei vuelve a la carga por la reforma electoral en el Senado: 10 claves del proyecto de la Casa Rosada

Más Noticias
La única certeza es la incertidumbre política

La única certeza es la incertidumbre política

Mercedes Sosa sonó en el festival de música electrónica más importante y disruptivo de Estados Unidos

Mercedes Sosa sonó en el festival de música electrónica más importante y disruptivo de Estados Unidos

El Gobierno acelera por Malvinas y la oposición presiona con una sesión especial

El Gobierno acelera por Malvinas y la oposición presiona con una sesión especial

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

Cine: una nueva visita al pasado más doloroso de la Argentina

Cine: una nueva visita al pasado más doloroso de la Argentina

El parque Guillermina luce nuevos árboles

El parque Guillermina luce nuevos árboles

Septiembre Musical: diálogo entre ritmos populares del Brasil y de la Argentina

Septiembre Musical: diálogo entre ritmos populares del Brasil y de la Argentina

El Niño y una señal que los lapachos ya muestran en Tucumán

El Niño y una señal que los lapachos ya muestran en Tucumán

Comentarios