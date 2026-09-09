Minifestival a pura literatura: se inicia “Palpitando la primavera”

• Viernes

- 18.30: charla “¿Comunión o comunicación? Los efectos de la novela sobre su autor y los lectores”. Con Olga María Acosta, Valentín J. Monroy y Beatriz Polti. Un diálogo sobre la experiencia de leer y de escribir: qué las conecta, qué lecturas marcaron a cada autor/a y cómo influyeron en su obra, y si al escribir se persigue una idea, una emoción o un efecto en quien lee.