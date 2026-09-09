Minifestival a pura literatura: se inicia “Palpitando la primavera”

Gerania Editora y la Librería El Griego invitan a participar de “Palpitando la primavera”, un minifestival literario de tres días dedicado a celebrar la producción local. Habrá cuento, poesía y novela, con charlas y clubes de lectura, todo con entrada libre y gratuita. El encuentro se desarrollará entre hoy y el viernes en el local de Muñecas 287, con un eje temático distinto cada jornada. Esta es la programación:
• Hoy
- 18.30: charla “Imaginar Tucumán desde la literatura”, con Leopoldo Silva, Vero Barbero y Diego Puig. Los autores conversarán sobre los elementos y las tradiciones tucumanas que atraviesan su escritura, y reflexionarán sobre qué hay -y qué no- de tucumano en sus propios cuentos.
- 19.30: club de lectura de la antología de cuentos “Arde el Carnaval”, con los autores Eugenia Campero, Paz Collado y Luis Acardi Lobo.
• Mañana
- 18.30: taller de poesía a cargo de Guadalupe Valdez Fénik.
- 19.30: “Locura inducida por los lectores”, con Sylvina Bach, Valdez Fénik y Pierina Lazarte Maugeri. Una experiencia en la que el público propone una palabra o un tema, y las autoras responden leyendo un poema propio que dialogue con esa consigna. La dinámica se repite varias veces y da lugar a una charla abierta.
• Viernes
- 18.30: charla “¿Comunión o comunicación? Los efectos de la novela sobre su autor y los lectores”. Con Olga María Acosta, Valentín J. Monroy y Beatriz Polti. Un diálogo sobre la experiencia de leer y de escribir: qué las conecta, qué lecturas marcaron a cada autor/a y cómo influyeron en su obra, y si al escribir se persigue una idea, una emoción o un efecto en quien lee.
- 19.30: club de lectura “Del otro lado del tiempo”, de Olga María Acosta.