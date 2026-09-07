Criatura de latón, nueva novela de Ángel Martínez Haza

Resumen para apurados
- El escritor Ángel Martínez Haza presentará el 24 de septiembre en Salta su novela 'Criatura de latón', tras recibir una mención en el certamen Juana Manuela Gorriti.
- La obra es editada por Juana Manuela y aborda la experiencia de un inmigrante, reflejando el diálogo cultural entre Argentina y Cuba que vive el autor desde hace dos décadas.
- La novela participará en la Feria del Libro de Salta en octubre y recorrerá otras provincias, con la meta de consolidar el circuito literario independiente en el NOA.
Por Mario Flores
Tengo entendido que la novela es un género de mayor complicación a la hora de publicar, al menos en el NOA: extensión, edición, costo y hacer circular los libros. ¿Cómo fue el proceso de esas etapas y desde cuándo data el texto?
Comencé en la narrativa con dos novelas juveniles, luego me aventuré con dos para adultos, contando a “Criatura de latón”, así qué esta sería la cuarta. Como las anteriores, es una novela corta y mezcla varios géneros. Tuvo la suerte de recibir una mención especial del jurado en el reciente concurso internacional Juana Manuela Gorriti; debido a la recomendación del jurado, la editorial Juana Manuela decidió publicarla. Agradezco el trabajo y la disposición de esta editorial, porque el desarrollo hasta la impresión fue muy profesional y expedito. Siempre que tengo en la mano, por primera vez, un libro en el que he trabajado por algún tiempo, me emociona igual que el primer poemario que vi nacer a los 23 años en hojas recicladas.
En tu trayectoria literaria el diálogo entre verso y prosa se ha mantenido en constante producción: ¿cómo has experimentado los distintos proyectos editoriales a través de los años y dónde crees que se ubica este nuevo libro?
Me gusta considerarme un poeta que escribe novelas más que un narrador. Así lo sentí siempre, desde mi etapa de formación. Ahora trato de alternar los dos géneros: cuando termino un poemario, comienzo otra novela y cuando termino de revisar el último capítulo, me apresto a escribir poesía. Así trato de ser justo con ambas pulsiones. Cada uno de mis libros fue publicado por una editorial diferente. No fue mi elección, así se fueron dando las oportunidades. Ahora creo que eso ha sido provechoso, por las direcciones contrarias que tomó cada uno. Mi tercera novela, por ejemplo, se abre camino por Europa, un camino que saludo desde muy lejos. Ahora tengo muchas expectativas, porque “Criatura de latón” comenzará su viaje por Salta y podré verla partir desde muy cerca. Es una ventaja que celebro.
Son casi veinte años de estar radicado en Argentina, y parte de la difusión de "Criatura de latón" hace foco en este elemento ('un espacio híbrido entre la literatura argentina y la cubana'). En tus años leyendo y produciendo literatura en el norte del país, ¿qué es lo más importante que podés comentar sobre la escena literaria y cultural de Salta?
Provengo de una ciudad literaria y soñadora llamada Matanzas y en la actualidad resido en otra no menos literaria y poética. Supone una bendición. He sido afortunado al conocer y tener amistad con escritores que admiro mucho, tanto de Cuba como de Salta. Dialogar con personas tan sabias y entregadas a su arte me ha enriquecido personalmente y quiero pensar que eso se asoma en mi forma de abordar la palabra. No haré una lista con los nombres porque sería larga, y no quiero dejar a nadie afuera. Viajar trae esas añadiduras: estrellas en cada puerto.
Con respecto a este "espacio híbrido", ¿qué nexos atraviesan estas patrias, la argentina y la cubana, sus respectivas estéticas históricas y actuales, y cómo consideras que la novela (en el caso de tu libro, pero también en el género novela como tal) presta un tratamiento a ese diálogo?
Aquí tenemos que hablar de Agustín, el personaje principal de “Criatura de latón”, inmigrante que pretende expresar sus convicciones en el arte y vivir según su educación foránea, diferente, cándida. Se anuda un poco en las diferencias culturales, las que parecían insignificantes en un principio. Luego encuentra en esas mismas diferencias, las herramientas para crecer. Por otra parte, el diálogo literario y artístico entre Cuba y Argentina ha sido intenso desde el siglo XIX. Recuerdo que hace como treinta años, en un diario cubano publicaban cada domingo alguna de las cartas entre Lezama y Cortázar. Podemos ir más atrás, cuando los ensayos de José Martí publicados en Buenos Aires sirvieron de preludio al modernismo y avivaron el fuego del pensamiento latinoamericano. Según he visto, son dos culturas nacionales que se parecen muchísimo, aunque no son iguales, y en esas pequeñas divergencias se enreda Agustín con ingenuidad.
En esta fase inicial de preventa, antes de la presentación oficial, ¿para cuándo se planea este lanzamiento y qué se podría expectar acerca de esta nueva propuesta narrativa?
El libro se presentará en Salta el 24 de este mes (septiembre). Espero que de ahí en adelante navegue con buen viento. Luego estará en la Feria del Libro de Salta (octubre) y planeo presentarlo en otras provincias. Sé que la circulación y la distribución son procesos complejos en la actualidad latinoamericana, aunque confío en la editorial, que tiene experiencia. Como esta novela tiene cierta familiaridad con la anterior, espero que los lectores de “La cuerda ilusoria” se animen a la nueva aventura y que traigan consigo otros lectores, de cualquier edad. La historia está dirigida a los adultos, pero siempre cuido que pueda ser leída por los jóvenes, a quienes también les puede interesar. Así que invito a los que adquieran el libro a que me acompañen el día 24 en la presentación. Y que el libro comience su propio viaje.
*Ángel José Martínez Haza (Matanzas 1979) es escritor y músico, licenciado de la Universidad de las Artes de La Habana. Recibió el Premio de Poesía Bonifacio Byrne, el Premio de Poesía de la Revista Heptagrama, el Premio Internacional de Poesía de Buenos Aires El Zorzal y el Premio Provincial de Poesía de Salta. Publicó los poemarios Diálogos del encantador (Vigía, 2006), La forma de un sueño (Matanzas, 2008), Estancia recobrada (Fondo editorial de Salta, 2018) y las novelas Reino y Travesía (5 Sentidos NOA, 2013), Cuando se abre la noche (BTU ediciones, 2024) y La cuerda ilusoria (Equidistancias, 2024).