Criatura de latón, nueva novela de Ángel Martínez Haza

El libro se presentará en Salta el 24 de este mes (septiembre). Espero que de ahí en adelante navegue con buen viento. Luego estará en la Feria del Libro de Salta (octubre) y planeo presentarlo en otras provincias. Sé que la circulación y la distribución son procesos complejos en la actualidad latinoamericana, aunque confío en la editorial, que tiene experiencia. Como esta novela tiene cierta familiaridad con la anterior, espero que los lectores de “La cuerda ilusoria” se animen a la nueva aventura y que traigan consigo otros lectores, de cualquier edad. La historia está dirigida a los adultos, pero siempre cuido que pueda ser leída por los jóvenes, a quienes también les puede interesar. Así que invito a los que adquieran el libro a que me acompañen el día 24 en la presentación. Y que el libro comience su propio viaje.