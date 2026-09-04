Un hecho real inspira la novela negra “La última desaparición”

El terror urbano de la dictadura militar comenzaba a decrecer, pero renació en junio de 1980 cuando una joven estudiante de 19 años, hija de un importante empresario, fue secuestrada en un hecho que causó conmoción en Tucumán. Sus restos se encontraron un año y medio después a la vera de un arroyo en El Manantial, y se tejieron todas las conjeturas posibles: la represión política (pese a que la víctima no desarrollaba ninguna actividad política), un secuestro extorsivo por parte de grupos de tareas, delincuentes comunes o guerrilleros (aunque nadie pidió rescate) o el delito común.
La Policía no logró encontrar pista alguna y poco a poco la noticia comenzó a abandonar los titulares de los diarios. Pasaron 26 años, hasta que el periodista Esteban Diriart decide escribir una serie de notas sobre crímenes irresueltos en la ciudad y comienza con este caso. Indagando, inesperadamente, da con una información que resulta ser la punta del ovillo que le permitirá adentrarse en una trama siniestra.
Este es el argumento de “La última desaparición”, la novela policial negra que escribió Horacio Elsinger basado en un acontecimiento real que ocurrió en la provincia, y que Pedro Arturo Gómez presentará hoy a las 20 en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532) junto al autor. Alejandra Jiménez recreará en narración oral un fragmento del libro, cuya tapa es la obra “Ópera Bufa”, del plástico Ricardo Abella. La entrada es libre y gratuita y no se suspende por lluvia. La publicación integra el Fondo Editorial Aconquija y es una edición del Ente Cultural de Tucumán.
Listas de desaparecidos
Elsinger menciona que el título de su libro “tiene que ver con el hecho de que en las listas de desaparecidos, aparece como la única persona desaparecida en 1980, aunque no todos los organismos de DDHH siguen el mismo criterio y que por su carácter misterioso, el hecho se volvió inclasificable”. El escritor es autor de “La virgen de los ojos cerrados” y “La novela perdida” y de dos libros de cuentos.