Un hecho real inspira la novela negra “La última desaparición”

El terror urbano de la dictadura militar comenzaba a decrecer, pero renació en junio de 1980 cuando una joven estudiante de 19 años, hija de un importante empresario, fue secuestrada en un hecho que causó conmoción en Tucumán. Sus restos se encontraron un año y medio después a la vera de un arroyo en El Manantial, y se tejieron todas las conjeturas posibles: la represión política (pese a que la víctima no desarrollaba ninguna actividad política), un secuestro extorsivo por parte de grupos de tareas, delincuentes comunes o guerrilleros (aunque nadie pidió rescate) o el delito común.