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Las esculturas de “Lungo” se despliegan en el Centro Cultural Virla

Piedra, madera, metal y arcilla conforman la materia prima con la que Hugo Fernández les da forma a sus creaciones en Tafí del Valle. Una reflexión sobre el hombre, el tiempo y el territorio.

LEJOS DE LAS URGENCIAS. Así trabaja “Lungo” desde hace años.
LEJOS DE LAS URGENCIAS. Así trabaja “Lungo” desde hace años.
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 6 Hs

Las esculturas de “Lungo” poblarán desde esta noche las salas del Centro Cultural Virla, sede de una muestra que propone una mirada extensa y profunda a su proceso creativo. “Lungo” se titula la exposición y como “Lungo” se conoce a Hugo Fernández, artista afincado desde 1997 en Tafí del Valle, ámbito del que en gran medida se nutren sus obras.

Formado como técnico electromecánico y licenciado en Artes Plásticas por la UNT, discípulo de Ezequiel Linares en dibujo y pintura, Fernández desarrolló en paralelo una extensa trayectoria escultórica de carácter autodidacta, atravesada por el oficio, la experimentación y una búsqueda formal personal.

Un “tesoro oculto” sale a la luz en el museo de Arte Sacro

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La muestra reúne una producción reciente en la que materiales como la piedra, la madera, el metal, la arcilla y el fuego aparecen como puntos de partida para una reflexión sobre el hombre, el territorio y el tiempo que le toca vivir.

En el texto curatorial, titulado “Bisagra”, El Vázquez sitúa a “Lungo” en el tránsito de las artes tucumanas de los años 90, cuando las prácticas comenzaban a desplazarse entre la materia, lo visual y lo conceptual. Frente a ese contexto, el artista optó por tomar otro camino: “pegó una vuelta y se fue cerro arriba”, escribe El Vázquez, para cultivar sus “obstinaciones, la belleza y también el silencio”, en una vida atravesada por la familia y los proyectos colectivos.

Tafí del Valle constituye para Fernández un territorio desde el cual mirar y pensar. La montaña, la madera, la piedra y los metales se incorporan a una poética donde la materia parece conservar las marcas de aquello que la rodea. “Materia es, asimismo, pregunta”, señala el curador, para describir una obra en la que forma y pensamiento se articulan hasta convertir el trabajo escultórico en una interrogación sobre la existencia.

PIEZAS EN EXHIBICIÓN. Algunas de las esculturas que integran la muestra y se verán desde hoy. El acto se iniciará a las 20 en el centro cultural. PIEZAS EN EXHIBICIÓN. Algunas de las esculturas que integran la muestra y se verán desde hoy. El acto se iniciará a las 20 en el centro cultural.
Las esculturas de “Lungo” se despliegan en el Centro Cultural Virla

La propia materialidad de las piezas parece condensar esa tensión. El Vázquez define el nuevo trabajo de Lungo como “tan sólido como la roca misma del cerro en el que duerme, retorcido como la madera del empecinado algarrobo que lo espeja y blando, pero lacerante, como el hierro cuando calla”. La imagen funciona como una síntesis de una producción que vuelve sobre elementos primarios para cargarlos de resonancias humanas y territoriales.

Tejido artesanal

Nacido en San Miguel de Tucumán en 1970 y criado en Los Nogales, Fernández combina su producción artística con una actividad sostenida como docente, gestor cultural y montajista en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. También integra la cooperativa La Ruta del Tejido, con sede en Tafí del Valle, y acredita una extensa experiencia colectiva vinculada al tejido artesanal.

Las esculturas de “Lungo” se despliegan en el Centro Cultural Virla
Las esculturas de “Lungo” se despliegan en el Centro Cultural Virla

“Lungo” propone así el regreso de un artista que, como señala el texto curatorial, vuelve “cada tantos años” con una obra que condensa una experiencia vital y artística construida lejos de las urgencias del centro. Una producción en la que el territorio funciona como materia de pensamiento; es el hombre frente a su tiempo, frente al paisaje que habita, frente a los otros y frente a la dimensión más íntima de su propia existencia.

El arte como recurso para no volverse loco

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Como destaca el texto: “vuelve con sus rigores técnicos impecables, con la poética inoxidable de las primeras preguntas y sin las preocupaciones por las tendencias y los nuevos viejos peinados raros, y mucho menos por las del tan mentado mercado”.

La muestra cuenta con producción general de El Vázquez, producción ejecutiva de Fiorina Gatti, montaje de Enrique Guerra y contenidos audiovisuales de Duilio Gatti. El acto inaugural en el Virla comenzará a las 20.

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