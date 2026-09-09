Las esculturas de “Lungo” se despliegan en el Centro Cultural Virla

En el texto curatorial, titulado “Bisagra”, El Vázquez sitúa a “Lungo” en el tránsito de las artes tucumanas de los años 90, cuando las prácticas comenzaban a desplazarse entre la materia, lo visual y lo conceptual. Frente a ese contexto, el artista optó por tomar otro camino: “pegó una vuelta y se fue cerro arriba”, escribe El Vázquez, para cultivar sus “obstinaciones, la belleza y también el silencio”, en una vida atravesada por la familia y los proyectos colectivos.