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Con traslado gratuito, esta noche se vivirá la Fiesta de las Colectividades de Tafí Viejo entre música, bailes y sabores

La organización invita a vivir una noche viajando por el mundo sin salir de la Ciudad del Limón.

Con traslado gratuito, esta noche se vivirá la Fiesta de las Colectividades de Tafí Viejo entre música, bailes y sabores
Foto: Rotaract Tafí Viejo
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Rotaract y la Municipalidad celebran este sábado la Fiesta de las Colectividades en Tafí Viejo para homenajear el aporte de la inmigración a la identidad local.
  • Nacida hace cuatro años, la fiesta ofrece danzas, gastronomía internacional y transporte gratuito, recordando el pasado obrero y ferroviario que forjó a la ciudad.
  • Declarado de interés provincial por la Legislatura, el festival busca consolidar a Tafí Viejo como un polo de integración cultural y atractivo turístico para toda la región.
Resumen generado con IA

Las propuestas del fin de semana desbordan en Tucumán. La cartelerade este sábado tiene una mención especial para la nueva edición de la Fiesta Provincial de las Colectividades en Tafí Viejo. La propuesta nació hace cuatro años en el marco del Día del Inmigrante y este año se podrán encontrar juegos, shows, colores y sabores provenientes de todas partes del mundo. La cita es a las 18 en las inmediaciones del Mercado Municipal de la ciudad.

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La Fiesta de las Colectividades crece a pasos agigantados conforme pasan las ediciones. Este año, la organización logró el reconocimiento de la Honorable Legislatura de Tucumán como un evento de interés provincial.

Quienes quieran visitarla, podrán partir a Tafí Viejo desde San Miguel de Tucumán a las 17.30. El encuentro será en la plaza Independencia –esquina 24 de Septiembre y 9 de Julio– y el traslado será gratuito, a cargo del Ente de Turismo de la Provincia. El regreso será hacia el mismo punto a la medianoche, al finalizar el evento.

Qué habrá en la Fiesta de las Colectividades de Tafí Viejo

Esta actividad, organizada por Rotaract Club Tafí Viejo en colaboración con la Municipalidad de Tafí Viejo, busca generar un espacio de encuentro para la comunidad tucumana. La edición 2026 contará con representación de países como España, Brasil, Italia, Japón, México, Eslovenia, Bolivia, Guatemala, China, Colombia, comunidades árabes y Polonia.

El objetivo es que cada comunidad pueda compartir parte de su identidad a través de la gastronomía, las tradiciones, la música, las danzas y distintas expresiones culturales, como así también la importancia de la historia de cada uno de los países que llegaron a la Argentina, a la ciudad de Tafí Viejo, y fueron parte de la construcción de la identidad local.

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También participará la organización AFS, que acercará a los visitantes programas de intercambio y de viajes para quienes quieran conocer el mundo, según detalló Matías Varas, uno de los coordinadores de la fiesta. Además, habrá shows a cargo de academias de las diferentes comunidades: danzas españolas, brasileñas, japonesas, bolivianas, mariachis y música polaca.

El origen del evento de las culturas

Para Rotaract Tafí Viejo, la fiesta tiene un carácter especial. “La llegada y desarrollo de los talleres ferroviarios transformaron nuestra villa turística en una ciudad obrera, industrial y multicultural”, destacó Andrea Béjar, otra de las encargadas del evento. En 1910, la instalación de los talleres ferroviarios atrajo a un gran número de trabajadores de otras ciudades y provincias que fueron pieza clave en el cambio de la Ciudad del Limón.

“Entendemos que celebrar a las colectividades no es solo reunir la gastronomía, la música y la danza, que son fundamentales, sino también reflexionar y conocer las historias de la llegada de los inmigrantes y cómo forman parte de nuestra propia identidad”, destacó la coordinadora.

Pasaporte cultural con premios sorpresa

Ignacio Guardia Mazza, parte de la coordinación del evento, comentó que cada visitante que llegue a la Fiesta de las Colectividades podrá conseguir su propio Pasaporte Multicultural, una propuesta dinámica y lúdica que busca hacer participar a todos y tener contacto con los stands culturales de forma efectiva.

Se podrá conseguir el pasaporte en el stand de Rotaract Tafí Viejo y, participando de actividades o consiguiendo productos de los stands, obtendrán estampillas con las que irán completando el álbum. Al llegar a los siete stickers, estos se podrán canjear por premios sorpresa en el stand donde se consiguió el pasaporte.


Web de la Fiesta de las Colectividades 

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