Con traslado gratuito, esta noche se vivirá la Fiesta de las Colectividades de Tafí Viejo entre música, bailes y sabores

Las propuestas del fin de semana desbordan en Tucumán. La cartelerade este sábado tiene una mención especial para la nueva edición de la Fiesta Provincial de las Colectividades en Tafí Viejo. La propuesta nació hace cuatro años en el marco del Día del Inmigrante y este año se podrán encontrar juegos, shows, colores y sabores provenientes de todas partes del mundo. La cita es a las 18 en las inmediaciones del Mercado Municipal de la ciudad.